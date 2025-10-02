На Сумщине из-за российских обстрелов возникли обесточивания: задерживается ряд поездов

Российская армия 1 октября атаковала Сумскую область, из-за чего возникли перебои с электроэнергией и повреждена железнодорожная инфраструктура.

В связи с российскими обстрелами Сумщины задерживается движение ряда поездов. О ситуации сообщили в Telegram-канале "Укрзалізниці" вечером 1 октября.

"Укрзалізниця" привлекла резервные тепловозы в готовность, чтобы обеспечить движение поездов.

"Ждем отбоя тревоги, чтобы обследовать пути, обеспечить "габарит" и продолжить движение", — говорится в сообщении.

Так, из-за российского обстрела Сумщины задерживаются следующие поезда:

№779/780 сообщением Киев-Сумы (задерживается на 02:57 часа);

№787/788 сообщение Киев-Шостка (задерживается на 01:05 часа);

№773/774 сообщение Шостка-Киев (задерживается на 03:30 часа);

№143/144 сообщение Сумы-Львов (задерживается на 01:40 часа).

В "Укрзалізниці" также отметили, что пассажиры поездов во время обстрелов ВС РФ в зависимости от места остановки поезда находятся в укрытиях на вокзалах или в вагонах. Локомотивные бригады готовы реагировать на изменения в ситуации и нагонять отставание в графике, отметили в ведомстве.

Обесточивание на Сумщине: что известно

Под обстрелами ВС РФ 1 октября оказался в частности Конотопский район, где обесточены более 18 тысяч потребителей Кролевецкой громады и 719 абонентов Поповской громады. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на районную администрацию.

Городской голова Шостки Николай Нога информировал, что в городе из-за перебоев со светом привлекли источники альтернативного питания на социально важных объектах, в частности в больницах и системах водоснабжения и водоотвода.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщал вечером 1 октября, что враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Сумщины. В Сумском районе из-за обстрелов 1 октября пострадали две женщины, в Шалыгинской громаде российский дрон попал в мопед, на котором ехал гражданский.

Напомним, 1 октября пресс-служба Минэнерго сообщила, что ВС РФ атаковали энергетический объект в Славутиче, из-за чего возникло обесточивание на ЧАЭС.

Также Владимир Зеленский вечером 1 октября рассказал, что обесточивание на Чернобыльской АЭС продолжалось более 3 часов.