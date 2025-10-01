Экономика Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ Удары ВС РФ по энергообъектам Украины
Блэкаут на Чернобыльской АЭС: россияне обстреляли энергообъект в Славутиче
Без электроснабжения, по данным Минэнерго, оказался новый безопасный конфайнмент, который изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.
Related video
Пресс-служба Минэнерго сообщила, что на атомной станции возникла чрезвычайная ситуация в результате скачков напряжения.
"Без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", — сказано в сообщении.
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.
Новость дополняется...