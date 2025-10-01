Економіка Російсько-українська війна Віялові відключення після обстрілів РФ Удари ЗС РФ по енергооб'єктах України
Блекаут на Чорнобильській АЕС: росіяни обстріляли енергооб'єкт в Славутичі
Без електропостачання, за даними Міненерго, опинився новий безпечний конфайнмент, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.
Пресслужба Міненерго повідомила, що на атомній станції виникла надзвичайна ситуація внаслідок стрибків напруги.
"Без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", — сказано у повідомленні.
В Міністерстві енергетики України повідомили, що наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання.
