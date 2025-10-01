Блэкаут на Чернобыльской АЭС длился более трех часов: Зеленский раскрыл подробности

Блэкаут на Чернобыльской атомной электростанции возник из-за целенаправленного удара, в котором ВС РФ применили более 20 беспилотников. Электричество исчезло на новом укрытии, защищающем окружающую среду от остатков четвертого энергоблока, а также в хранилище для отработанного ядерного топлива.

В этом хранилище хранится 80% всего отработанного топлива, накопленного за время работы Чернобыльской АЭС. Подробности последствий атаки россиян рассказал вечером 1 октября президент Владимир Зеленский.

По его словам, россияне "не могли не знать", что их атака на объекты в городе Славутич повлечет такие последствия для АЭС. ВС РФ целенаправленно запустили волну ударных беспилотников на город — предварительно, российско-иранских дронов типа "Шахед". В общем массированный обстрел российская армия осуществила с применением более 20 БпЛА.

"Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", — пояснил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также вспомнил о Запорожской АЭС, где продолжается восьмой день блэкаута. По его словам, россияне "не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС". Также президент добавил, что на территории Украины в целом расположены 5 АЭС, каждая из которых "может стать следующей мишенью" для российских атак.

В МАГАТЭ также отреагировали на блэкаут на Чернобыльской АЭС. В заметке, обнародованной в сети X, сообщили, что объект оперативно переключили на запасные линии, после чего электроснабжение восстановилось. Исключение — новый безопасный конфайнмент, саркофаг, который закрывает остатки разрушенного четвертого энергоблока.

"Сейчас конфайнмент снабжают электроэнергией два аварийных дизельных генератора", — отметили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также добавил, что все остальные объекты остаются под напряжением.

Блэкаут на Чернобыльской АЭС: что произошло

Вечером 1 октября ВС РФ нанесли массированный удар по городу Славутич, где из-за попадания в подстанцию 330 город остался без электроснабжения. Городской голова Юрий Фомичев сообщил, что город переходит на альтернативные источники питания.

Пресс-служба Минэнерго вечером 1 октября рассказала, что на ЧАЭС возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела. Без электроснабжения в частности оказался конфайнмент, который предотвращает выброс радиоактивных веществ в окружающую среду.