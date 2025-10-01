Блекаут на Чорнобильській АЕС тривав понад три години: Зеленський розкрив подробиці

Блекаут на Чорнобильській атомній електростанції виник через цілеспрямований удар, в якому ЗС РФ застосували понад 20 безпілотників. Електрика зникла на новому укритті, що захищає навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока, а також у сховищі для відпрацьованого ядерного палива.

У цьому сховищі зберігається 80% всього відпрацьованого палива, накопиченого упродовж часу роботи Чорнобильської АЕС. Подробиці наслідків атаки росіян розповів увечері 1 жовтня президент Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни "не могли не знати", що їхня атака на об'єкти у місті Славутич спричинить такі наслідки для АЕС. ЗС РФ цілеспрямовано запустили хвилю ударних безпілотників на місто — попередньо, російсько-іранських дронів типу "Шахед". Загалом масований обстріл російська армія здійснила із застосуванням понад 20 БпЛА.

"Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", — пояснив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також згадав про Запорізьку АЕС, де триває восьмий день блекауту. За його словами, росіяни "не роблять абсолютно нічого, щоб виправити ситуацію та дати змогу українським фахівцям відновити зовнішнє живлення ЗАЕС". Також президент додав, що на території України загалом розташовані 5 АЕС, кожна з яких "може стати наступною мішенню" для російських атак.

У МАГАТЕ також відреагували на блекаут на Чорнобильській АЕС. У дописі, оприлюдненому у мережі X, повідомили, що об'єкт оперативно перемкнули на запасні лінії, після чого електропостачання відновилося. Виняток — новий безпечний конфайнмент, саркофаг, який закриває залишки зруйнованого четвертого енергоблока.

"Наразі конфайнменту постачають електроенергією два аварійні дизельні генератори", — зазначили у МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі також додав, що всі інші об'єкти залишаються під напругою.

Блекаут на Чорнобильській АЕС: що відбулося

Увечері 1 жовтня ЗС РФ завдала масованого удару по місту Славутич, де через влучання в підстанцію 330 місто залишилося без електропостачання. Міський голова Юрій Фомічев повідомив, що місто переходить на альтернативні джерела живлення.

Пресслужба Міненерго увечері 1 жовтня розповіла, що на ЧАЕС виникла надзвичайна ситуація внаслідок російського обстрілу. Безе електропостачання зокрема опинився конфайнмент, який запобігає викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище.