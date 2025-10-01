ЗС РФ атакували підстанцію в Славутичі: місто та частина Чернігівщини залишилися без світла (відео)

У Славутичі через влучання в підстанцію 330 місто залишилося без електропостачання. Влада організовує резервні системи для водопостачання, зв’язку та базових потреб населення.

За словами міського голови Юрія Фомічева у Facebook, внаслідок удару виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники, а час відновлення електроживлення ще уточнюється. Він додав, що місто переходить на альтернативні джерела живлення, вода подаватиметься по годинах, а для мешканців розгортають пункти незламності, де можна підзарядити телефони, приготувати їжу та скористатися опаленням. Мер закликав громадян до терпіння і запевнив, що місто вистоїть, як і у 2022 році.

У Telegram-каналі Юрій Фомічев зазначив, що масштаб пошкоджень підстанції ще уточнюється та додав: "Ми вистояли у 2022-му і вистоїмо сьогодні. Ворог підступно діє перед початком зимового сезону, намагається нас залякати, але ми разом і обов’язково переможемо".

Блекаут на Чернігівщині — що відомо

Варто зауважити, що знеструмлення торкнулося не лише Славутича, а й кількох громад Чернігівщини, зокрема Семенівської, Корюківської, Новгород-Сіверської та Ріпкинської, про що повідомляють кореспонденти Суспільного.

Окрім цього, Управління транспорту Чернігівської міської ради пише, що через відсутність електроенергії більшість тролейбусних маршрутів наразі не працює. Виняток — маршрут №11, де рух забезпечують автобуси. Пасажирам нагадують, що при оплаті транспортною карткою діє безоплатна пересадка на інші маршрути протягом 30 хвилин, що допомагає дістатися до потрібного місця навіть за обмеженого руху.

Як зазначає КП "Чернігівводоканал", 1 жовтня через перебої з електропостачанням можливі проблеми з водою на верхніх поверхах багатоповерхівок. Мешканцям радять за можливості набирати воду з кранів на перших поверхах, у разі несправності звертатися до ЖЕКів, а також підтримувати сусідів, які не мають доступу до води. Водночас усім жителям радять мати вдома запас питної води, враховуючи складну ситуацію в місті та країні загалом.

Нагадаємо, що 26 вересня Чернігівщина вже зазнавали атаки на енергетичну інфраструктуру — місцева влада повідомила про пошкодження кількох об’єктів. У результаті в місті відключили електроенергію та водопостачання, зупинилися тролейбуси, а світлофори перестали працювати.

Згодом, 27 вересня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти Чернігівщини, через що майже 54 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Місцева влада попереджала, що відновлення пошкодженої інфраструктури може тривати значний час.