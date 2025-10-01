ВС РФ атаковали подстанцию в Славутиче: город и часть Черниговской области остались без света (видео)

В Славутиче из-за попадания в подстанцию 330 город остался без электроснабжения. Власти организовывают резервные системы для водоснабжения, связи и базовых потребностей населения.

Related video

По словам городского головы Юрия Фомичева в Facebook, в результате удара возник пожар, который ликвидируют спасатели, а время восстановления электропитания еще уточняется. Он добавил, что город переходит на альтернативные источники питания, вода будет подаваться по часам, а для жителей разворачивают пункты несокрушимости, где можно подзарядить телефоны, приготовить еду и воспользоваться отоплением. Мэр призвал граждан к терпению и заверил, что город выстоит, как и в 2022 году.

В Telegram-канале Юрий Фомичев отметил, что масштаб повреждений подстанции еще уточняется и добавил: "Мы выстояли в 2022-м и выстоим сегодня. Враг коварно действует перед началом зимнего сезона, пытается нас запугать, но мы вместе и обязательно победим".

Блэкаут в Черниговской области — что известно

Стоит заметить, что обесточивание коснулось не только Славутича, но и нескольких общин Черниговской области , в частности Семеновской, Корюковской, Новгород-Северской и Репкинской, о чем сообщают корреспонденты Общественного.

Кроме этого, Управление транспорта Черниговского городского совета пишет, что из-за отсутствия электроэнергии большинство троллейбусных маршрутов сейчас не работает. Исключение — маршрут №11, где движение обеспечивают автобусы. Пассажирам напоминают, что при оплате транспортной карточкой действует бесплатная пересадка на другие маршруты в течение 30 минут, что помогает добраться до нужного места даже при ограниченном движении.

Публикация Управление транспорта Черниговского городского совета в Facebook Фото: Скриншот

Как отмечает КП "Черниговводоканал", 1 октября из-за перебоев с электроснабжением возможны проблемы с водой на верхних этажах многоэтажек. Жителям советуют по возможности набирать воду из кранов на первых этажах, в случае неисправности обращаться в ЖЭКи, а также поддерживать соседей, которые не имеют доступа к воде. В то же время всем жителям советуют иметь дома запас питьевой воды, учитывая сложную ситуацию в городе и стране в целом.

Публикация КП "Черниговводоканал" в Facebook Фото: Скриншот

Напомним, что 26 сентября Черниговская область уже подвергались атаке на энергетическую инфраструктуру — местные власти сообщили о повреждении нескольких объектов. В результате в городе отключили электроэнергию и водоснабжение, остановились троллейбусы, а светофоры перестали работать.

Впоследствии, 27 сентября российские войска повторно атаковали энергетические объекты Черниговской области, из-за чего почти 54 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Местные власти предупреждали, что восстановление поврежденной инфраструктуры может занять значительное время.