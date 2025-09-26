Нет света и воды, не ходят трамваи: в Чернигове произошел блэкаут из-за атаки ВС РФ (видео)

Посреди дня 26 сентября ВС РФ атаковали энергетику в Черниговской области, местные власти сообщили о попаданиях "в несколько объектов". В городе исчезли свет и вода, остановились трамваи и не работают светофоры.

"Продолжается атака врага. Под ударом — энергетические объекты Черниговской области. Сейчас есть попадания в несколько объектов", — заявил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он сообщил, что в Чернигове и Черниговском районе возникли перебои с электроснабжением, и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

В соцсетях подтвердили, что в городе работала ПВО.

"Дым виднеется над городом", — передали авторы контента.

В Чернигове нет света и воды

В "Черниговоблэнерго" проинформировали об отключении электроэнергии в результате вражеской атаки.

"Сохраняйте спокойствие! Оставайтесь в безопасных местах! Не подходите к объектам электроснабжения в период воздушной тревоги! Помните, что любой из них может стать мишенью для врага. А еще — сохраняйте информационную тишину! В сеть не должны попасть фото, видео и описания местонахождения поврежденных объектов. Распространением этой информации вы помогаете врагу", — отметили в компании.

Жителей региона заверили, что энергетики делают все возможное, чтобы скорее вернуть свет.

В то же время в КП "Черниговводоканал" предупредили, что в 13:40 были обесточены все их объекты, и попросили жителей Чернигова срочно сделать запас питьевой воды.

"Сейчас наши работники работают над восстановлением работы насосных станций канализации. Это первоочередная задача, ведь перед восстановлением водоснабжения нужно обеспечить надежный отвод сточных вод", — пояснили на предприятии.

Патрульная полиция Черниговской области заявили, что из-за обесточивания в городе временно не работает часть светофоров. Правоохранители работают в усиленном режиме и привлекли дополнительные экипажи, но водителей и пешеходов попросили быть максимально внимательными и осторожными.

В КП "Черниговское троллейбусное управление" сообщили, что движение троллейбусов по городу временно приостановлено и будет восстановлено, как только вернется электроснабжение.

В соцсетях передали, что из-за перебоев со светом задерживаются поезда Нежин-Конотоп и Конотоп-Нежин. Ориентировочная задержка на отправление — до часа.

"Поезд остановился среди поля, люди эвакуируются и самостоятельно идут к трассе, чтобы найти транспорт", — рассказали авторы контента.

В 16:19 в сети проинформировали, что в центре и некоторых районах Чернигова восстановили электроснабжение. На момент публикации эту информацию официально не подтвердили в "Черниговоблэнерго".

Напомним, 25 сентября также сообщалось об атаке дронов по Черниговской ТЭЦ. В ряде районов города исчезал свет, а "Черниговводоканал" советовал запастись питьевой водой.

Утром 26 сентября в "Укрзалізниці" заявили, что были вынуждены временно изменить движение ряда пригородных поездов из-за атаки по энергетике в Одесской области.