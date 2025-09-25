Взрывы в Чернигове: ВС РФ атакуют объекты критической инфраструктуры, — ОВА

В Чернигове днем ​​25 сентября раздались взрывы: под ударом оказались объекты критической инфраструктуры города. Жителям города советуют запастись водой.

Related video

Местным жителям необходимо пребывать в безопасных местах. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Воздушные силы ВСУ сообщали в 14:12 о пролете вражеских дронов на околице города. В местных пабликах появились данные об атаке россиян по Черниговской ТЭЦ, однако военное командование не подтверждало это.

Также стало известно об отключениях электроэнергии в ряде районов Чернигова. КП "Черниговводоканал" рекомендует горожанам запастись питьевой водой.

Другие подробности обстрела в настоящее время неизвестны.

Напомним, российская армия недавно ударила по группе спасателей, которые тушили пожар на объекте критической инфраструктуры в Нежинском районе Чернигова. По городу запускали ударные дроны.

Фокус также писал про удар российских военных ракетой "Искандер" по работникам миссии гуманитарного разминирования возле Чернигова. Их могли перепутать с "пунктом запуска дронов дальнего действия".