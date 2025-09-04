В РФ выдали удар "Искандером" по саперам гуманитарной миссии за "поражение расчетов БПЛА" (видео)

Россияне отчитались о "поражении пункта запуска дронов дальнего действия" в Черниговской области. Однако на представленных кадрах не видны беспилотники, машины белого цвета часто используют работники миссий по разминированию.

Министерство обороны России показало кадры поражения ракетой "Искандер" автомобилей белого цвета возле Чернигова.

По заявлению чиновников, поражен якобы пункт запуска дронов дальнего действия ВСУ в Черниговской области. Однако на кадрах не видно ни одного беспилотника.

"Средства воздушной разведки ВС РФ выявили подготовку к запуску в воздушное пространство России ударных беспилотников с грунтовой взлетной полосы", — говорится в отчете.

Расчет ОТРК "Искандер" "нанес высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА и сорвал пуск", указывают в министерстве.

"Средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение до 10 боевиков и 8 единиц автомобильного транспорта ВСУ с пусковыми установками БПЛА", — заявила российская сторона.

Представители РФ обвинили Киев в том, что уничтожение "законных военных целей" представили как поражение гражданской гуманитарной миссии по разминированию.

Отметим, что такие миссии часто ездят на автомобилях белого цвета не случайно. Машины лучше видны на фоне земли и растительности, что повышает безопасность при работе в зоне боевых действий.

Удар Искандером по Чернигову: что известно

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщал, что ВС РФ днем 4 сентября ударили баллистическими ракетами по гуманитарной миссии по разминированию, которая работала возле Чернигова.

В результате взрыва один человек погиб и двое получили ранения. Перед ракетным ударом в районе Чернигова работали разведывательные дроны россиян, которые корректировали обстрел.

