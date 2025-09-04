Взрывы в Чернигове: ВС РФ ударили ракетой по саперам гуманитарного разминирования (фото)

Две баллистические ракеты запустили с Брянской области России. Изначально сообщалось о падении снаряда возле одного из блокпостов.

Related video

Российские оккупанты обстреляли баллистическими ракетами Чернигов: прилет был возле предприятия города. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Взрывы в городе, по его данным, раздались в 14:57. Мониторинговые паблики предупреждают о работе в районе города разведывательных БпЛА россиян, которые корректируют ведение огня.

Пуски двух баллистических ракет фиксировали с Брянской области РФ. Однако канал monitor сообщает, что по Чернигову ударили одной баллистической ракетой "Искандер-М".

Позже Брыжинский уточнил, что ракета попала возле одного из блокпостов на въезде в населенный пункт Новоселовка. Оказалось, что удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.

ВС РФ ударили ракетой по удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию

В настоящее время известно об одном погибшем и двоих раненых.

"Возможны повторные пуски, оставайтесь в укрытиях", — проинформировал чиновник.

Напомним, в конце июля оккупанты нанесли ракетный удар по территории учебного центра Сухопутных сил ВСУ в Чернигове. Среди украинских военных были погибшие.

Фокус также писал об атаке "Шахедами" ночью 3 июня по Чернигову. В городе в тот день прогремела серия взрывов и поднялся пожар в частных домах.