Взрывы в Чернигове: ВС РФ ударили ракетой по саперам гуманитарного разминирования (фото)
Две баллистические ракеты запустили с Брянской области России. Изначально сообщалось о падении снаряда возле одного из блокпостов.
Российские оккупанты обстреляли баллистическими ракетами Чернигов: прилет был возле предприятия города. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.
Взрывы в городе, по его данным, раздались в 14:57. Мониторинговые паблики предупреждают о работе в районе города разведывательных БпЛА россиян, которые корректируют ведение огня.
Пуски двух баллистических ракет фиксировали с Брянской области РФ. Однако канал monitor сообщает, что по Чернигову ударили одной баллистической ракетой "Искандер-М".
Позже Брыжинский уточнил, что ракета попала возле одного из блокпостов на въезде в населенный пункт Новоселовка. Оказалось, что удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, проводившим работы по разминированию местности.
В настоящее время известно об одном погибшем и двоих раненых.
"Возможны повторные пуски, оставайтесь в укрытиях", — проинформировал чиновник.
Напомним, в конце июля оккупанты нанесли ракетный удар по территории учебного центра Сухопутных сил ВСУ в Чернигове. Среди украинских военных были погибшие.
Фокус также писал об атаке "Шахедами" ночью 3 июня по Чернигову. В городе в тот день прогремела серия взрывов и поднялся пожар в частных домах.