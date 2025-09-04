Вибухи в Чернігові: ЗС РФ вдарили ракетою по саперах гуманітарного розмінування (фото)

Дві балістичні ракети запустили з Брянської області Росії. Спочатку повідомлялося про падіння снаряда біля одного з блокпостів.

Російські окупанти обстріляли балістичними ракетами Чернігів: приліт був біля підприємства міста. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи в місті, за його даними, пролунали о 14:57. Моніторингові пабліки попереджають про роботу в районі міста розвідувальних БпЛА росіян, які коригують ведення вогню.

Пуски двох балістичних ракет фіксували з Брянської області РФ. Однак канал monitor повідомляє, що по Чернігову вдарили однією балістичною ракетою "Іскандер-М".

Пізніше Брижинський уточнив, що ракета влучила біля одного з блокпостів на в'їзді в населений пункт Новоселівка. Виявилося, що удар було завдано по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.

Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених.

"Можливі повторні пуски, залишайтеся в укриттях", — поінформував чиновник.

Нагадаємо, наприкінці липня окупанти завдали ракетного удару по території навчального центру Сухопутних сил ЗСУ в Чернігові. Серед українських військових були загиблі.

Фокус також писав про атаку "Шахедами" вночі 3 червня по Чернігову. У місті того дня прогриміла серія вибухів і піднялася пожежа в приватних будинках.