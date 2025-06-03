Есть пострадавшие: в Чернигове горят частные дома в результате атаки "Шахедов", что известно (фото)

Ночью 3 июня россияне атаковали Чернигов ударными БпЛА типа "Шахед": в городе прогремела серия взрывов, в результате атаки поднялся пожар. Власти сообщают о возгорании частных домов и пострадавших.

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Фокус собрал информацию о ночном обстреле россиянами Чернигова.

После полуночи Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных БпЛА через юг Сумской области на Черниговскую. Дроны двигались в направлении Новгород-Северского, Холмов, Бобровицы, а затем свернули на областной центр.

Скриншот | предупреждения Воздушных сил Украины

Мониторинговый канал Monitor сообщил о движении нескольких групп ударных БпЛА в направлении Чернигова. Дроны двигались на город с восточного и западного направлений.

Скриншот | сообщение о движении "Шахедов" на Чернигов

В городе прогремела серия взрывов, информировали местные СМИ.

Председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский вскоре рассказал о первых последствиях атаки по городу. По его словам, зафиксировано попадание "Шахеда" по частному сектору. Также Брижинский отметил, что "есть жертвы среди людей".

Около 03:00 часов Брижинский сообщил, что в Чернигове в результате атаки россиян зафиксированы падения "Шахедов" на нескольких улицах. На местах атаки случилось возгорание частных домов.

Вскоре чиновник уточнил, что в Чернигове известно по меньшей мере о двух пострадавших в результате обстрела. По его словам, из-за атаки "Шахедов" в городе полностью сгорел частный дом.

Местные СМИ обнародовали кадры последствий обстрела Чернигова. На фотографиях видно, как в городе поднялся сильный пожар.

Труха | последствия атаки "Шахедов" по Чернигову

Другие последствия российской атаки уточняются.

Напомним, ночью 3 июня на оккупированных территориях случился массовый блэкаут: россияне сообщили об атаке дронов.

Также росСМИ рассказали о взрыве на моторном заводе в Нижегородской области ночью 3 июня.