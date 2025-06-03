На оккупированных территориях случился массовый блэкаут: россияне сообщили об атаке (фото)

По всей временно оккупированной территории Запорожской области и части Херсонской области случился блэкаут: оккупационные власти сообщают об ударе по электроподстанции в Мелитополе, там поднялся пожар. Также повреждена электроподстанция в Геническом районе Херсонской области: более 100 тысяч человек остались без света.

Related video

Фокус собрал информацию о блэкауте в ночь на 3 июня на оккупированных Россией территориях.

Блэкаут на оккупированной части Запорожской области

Около 23:00 часов 2 июня во временно оккупированном Мелитополе прогремели взрывы, сообщили местные паблики. При этом жителей города заверили, что он находится "под надежной защитой", а звуки, которые они слышат, свидетельствуют о работе противовоздушной обороны.

Скриншот | сообщение о взрывах в Мелитополе

Через несколько минут в паблике сообщили, что в части Мелитополя исчез свет.

Так называемый губернатор временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что из-за якобы атаки ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области.

"Отсутствует электроснабжение по всей территории региона", — сообщил российский чиновник.

Скриншот | сообщение губернатора о блэкауте

Также в сети распространили кадры последствий атаки по оккупированной части Запорожской области.

Других деталей блэкаута на оккупированной территории Запорожья пока не сообщают.

Блэкаут на оккупированной части Херсонской области

Массовое отключение света случилось также на временно оккупированной территории Херсонской области. По данным росСМИ, так называемый губернатор Владимир Сальдо сообщил об аварийном отключении света на фоне атаки БПЛА.

"Более 104 тысяч человек в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без света в связи с аварийным отключением электроснабжения", — отметил оккупационный чиновник.

Российский Telegram-канал Mash около 00:30 часов уточнил, что в Херсонской области произошло повреждение электрической подстанции в Геническом районе.

Напомним, 3 июня росСМИ показали контейнеры, откуда СБУ запускала дроны по авиабазам РФ.

2 июня OSINT-исследователь Hurin показал спутниковый снимок с аэродрома "Иваново", который атаковали дроны в ходе операции "Паутина".