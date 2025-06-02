Атака на аэродромы России: появился спутниковый снимок с "Иваново", где базируются А-50

В сети появился первый спутниковый снимок аэродрома "Иваново" в РФ после массированной атаки БПЛА 1 июня. На нем четко видно обгоревший остов как минимум одного самолета.

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Кадр опубликовал OSINT-исследователь Hurin.

На местах, обведенных исследователем голубым цветом, четко видно обгоревший остов по меньшей мере одного самолета. Соседние площадки также содержат следы горения, хотя и менее четкие, поэтому количество уничтоженных самолетов может достигать трех.

"База самолетов A-50 AWACS в Иваново через Мизар. Уничтожено по меньшей мере 1 единицу, возможно, больше", — пишет OSINT-аналитик.

Аэродром "Иваново" в РФ после атаки 1 июня Фото: Hurin

Аэродром "Иваново-Северный" — это военная авиабаза в городе Иваново, РФ, играет важную роль в системе военно-транспортной и радиолокационной авиации врага. Расположен в более чем 500 километрах от границы с Украиной.

""Иваново" считается местом базирования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 — вероятно, именно они были целью атаки. Об уровне боеспособности А-50, остававшихся у ВС РФ, ходят споры — вероятно, не все из них были полностью исправными", — пишет офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Сколько самолетов потеряла Россия 1 июня

По словам главы СБУ Василия Малюка, в результате "беспрецедентной и уникальной спецоперации" в целом поразили 41 самолет, среди них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной авиации — более 7 миллиардов долларов.

Напомним, в спецоперации "Паутина" участвовало движение сопротивления "Свобода России". Партизаны заявили, что атака показала, что Путин и его армия не способны контролировать все в стране.

Также Фокус писал о том, что атаку дронов по военным аэродромам в РФ в СБУ назвали операцией "Паутина". По предварительным данным, было повреждено около 40 стратегических бомбардировщиков.