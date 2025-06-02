Атака на аеродроми РФ: чи зменшить це удари по Україні, — Bloomberg

Атака на аеродроми РФ 1 червня суттєво не вплине на кількість та темпи ударів по Україні. Справа в тому, що для обстрілів потрібно лише кілька таких бомбардувальників, які вчора були знищені.

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Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела, близькі до Кремля.

Атака України глибоко всередині російської території насправді розлютила і стурбувала кремлівських чиновників раптовою вразливістю повітряного флоту, здатного нести ядерну зброю.

Удари допомогли підірвати потужність арсеналу, який Москва розгортає для обстрілів України. Атака також продемонструвала здатність України вражати ключові об'єкти за тисячі кілометрів від лінії фронту, які росіяни вважали безпечними.

За словами президента України Володимира Зеленського, операцію планували понад півтора року і в ній були використані БПЛА, що зʼявлялися прямо з вантажівок.

Як пишуть журналісти, пошкодження, завдані військовим літакам, ймовірно, сколихнуть тих, хто приймає рішення в Кремлі, але не похитнуть військові цілі РФ. Для обстрілів України Москва використовує лише кілька таких бомбардувальників, а це означає, що темпи ракетних ударів не сповільняться.

Але рейд глибокого проникнення на територію РФ став прямим ударом по повітряних засобах, включаючи бомбардувальники Ту-160, Ту-95 та Ту-22 М3, які довгий час вважалися менш вразливими до атак, ніж сухопутні та морські сили, які зазнали більших втрат. Міністерство оборони Росії підтвердило атаки на п'ять військових авіабаз по всій країні.

Скільки літаків втратила РФ 1 червня

Росія визнала, що кілька літаків було пошкоджено, порівняно із заявою Києва про те, що було пошкоджено понад 40 літаків. Людина, близька до Кремля, оцінила кількість пошкоджень приблизно в 10. Промосковський військовий блогер Rybar, який має близько 1,3 мільйона підписників у Telegram, оцінив, що було пошкоджено 13 літаків, більшість з яких — далекобійні бомбардувальники.

За словами голови СБУ Василя Малюка, внаслідок "безпрецедентної та унікальної спецоперації" загалом уразили 41 літак, серед них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої авіації — понад 7 мільярдів доларів.

"Цей парк вже був найменшим компонентом так званої ядерної тріади Росії — міжконтинентальних балістичних ракет, ракет підводного базування та ядерних бомбардувальників. Тепер він став ще меншим", — вважає Дуглас Баррі, старший науковий співробітник з військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

"Вплив досить чутливий і неприємний", — заявив Дмитро Стефанович, науковий співробітник Центру міжнародної безпеки московського Інституту світової економіки та міжнародних відносин.

Хоча бомбардувальники розгортаються для неядерних місій, атака матиме "слабкий вплив" на ядерні сили, а МБР та підводні човни відіграватимуть більшу роль, додав той.

Операція начебто не сильно зменшить ядерний потенціал Росії, за словами людей, близьких до Кремля та Міністерства оборони. Лондонський політичний аналітик Володимир Пастухов заявив, що атака матиме незначне конкретне військове значення, з "мінімальною участю" російських авіаційних сил у війні проти України.

Але характер цілі зачіпає суть фактора загрози Росії як ядерної держави, підриваючи імідж невразливості Путіна. Томас Вітінгтон, молодший науковий співробітник з питань радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Королівського інституту об’єднаних військ Великої Британії, помітив, що Київ тепер розглядає російські ядерні засоби стримування як законну ціль.

"Ця нещодавня атака підкреслює нездатність російських протиповітряних оборонців захистити ключові стратегічні об’єкти, такі як бази бомбардувальників", — зазначив Вітінгтон.

Ба більше, санкції, накладені на РФ США та Європою, також ускладнять для Росії постачання деталей та технологій, необхідних для ремонту або відновлення пошкодженого обладнання. А бомбардувальники залежать від критично важливих західних компонентів: Росія роками не могла замінити ці деталі вітчизняними аналогами або альтернативами з дружніх до себе країн, таких як Китай.

"Вивівши їх з бою, Україна допомогла зменшити загрозу в цьому відношенні для НАТО та його союзників", — додав Вітінгтон.

Нагадаємо, ведучі "Первого канала" і "Россия 1" просто зачитали повідомлення Міноборони РФ за кілька десятків секунд. Про пошкоджені та знищені військові літаки не повідомлялося зовсім.

Також Фокус писав про те, що атаку дронів по військових аеродромах у РФ у СБУ назвали операцією "Павутина". За попередніми даними, було пошкоджено близько 40 стратегічних бомбардувальників.