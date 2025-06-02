Атака на аэродромы РФ: уменьшит ли это удары по Украине, — Bloomberg

Атака на аэродромы РФ 1 июня существенно не повлияет на количество и темпы ударов по Украине. Дело в том, что для обстрелов нужно лишь несколько таких бомбардировщиков, которые вчера были уничтожены.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

Атака Украины глубоко внутри российской территории на самом деле разозлила и обеспокоила кремлевских чиновников внезапной уязвимостью воздушного флота, способного нести ядерное оружие.

Удары помогли подорвать мощность арсенала, который Москва разворачивает для обстрелов Украины. Атака также продемонстрировала способность Украины поражать ключевые объекты за тысячи километров от линии фронта, которые россияне считали безопасными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операцию планировали более полутора года и в ней были использованы БПЛА, которые появлялись прямо из грузовиков.

Как пишут журналисты, повреждения, нанесенные военным самолетам, вероятно, всколыхнут тех, кто принимает решения в Кремле, но не пошатнут военные цели РФ. Для обстрелов Украины Москва использует лишь несколько таких бомбардировщиков, а это означает, что темпы ракетных ударов не замедлятся.

Но рейд глубокого проникновения на территорию РФ стал прямым ударом по воздушным средствам, включая бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22 М3, которые долгое время считались менее уязвимыми к атакам, чем сухопутные и морские силы, которые понесли большие потери. Министерство обороны России подтвердило атаки на пять военных авиабаз по всей стране.

Сколько самолетов потеряла РФ 1 июня

Россия признала, что несколько самолетов было повреждено, по сравнению с заявлением Киева о том, что было повреждено более 40 самолетов. Человек, близкий к Кремлю, оценил количество повреждений примерно в 10. Промосковский военный блогер Rybar, который имеет около 1,3 миллиона подписчиков в Telegram, оценил, что было повреждено 13 самолетов, большинство из которых — дальнобойные бомбардировщики.

По словам главы СБУ Василия Малюка, в результате "беспрецедентной и уникальной спецоперации" в целом поразили 41 самолет, среди них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной авиации — более 7 миллиардов долларов.

"Этот парк уже был самым маленьким компонентом так называемой ядерной триады России — межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводного базирования и ядерных бомбардировщиков. Теперь он стал еще меньше", — считает Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований в Лондоне.

"Влияние достаточно чувствительное и неприятное", — заявил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности московского Института мировой экономики и международных отношений.

Хотя бомбардировщики разворачиваются для неядерных миссий, атака будет иметь "слабое влияние" на ядерные силы, а МБР и подводные лодки будут играть большую роль, добавил тот.

Операция вроде бы не сильно уменьшит ядерный потенциал России, по словам людей, близких к Кремлю и Министерству обороны. Лондонский политический аналитик Владимир Пастухов заявил, что атака будет иметь незначительное конкретное военное значение, с "минимальным участием" российских авиационных сил в войне против Украины.

Но характер цели затрагивает суть фактора угрозы России как ядерной державы, подрывая имидж неуязвимости Путина. Томас Витингтон, младший научный сотрудник по вопросам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Королевского института объединенных войск Великобритании, заметил, что Киев теперь рассматривает российские ядерные средства сдерживания как законную цель.

"Эта недавняя атака подчеркивает неспособность российских противовоздушных защитников защитить ключевые стратегические объекты, такие как базы бомбардировщиков", — отметил Уитингтон.

Более того, санкции, наложенные на РФ США и Европой, также усложнят для России поставки деталей и технологий, необходимых для ремонта или восстановления поврежденного оборудования. А бомбардировщики зависят от критически важных западных компонентов: Россия годами не могла заменить эти детали отечественными аналогами или альтернативами из дружественных к себе стран, таких как Китай.

"Выведя их из боя, Украина помогла уменьшить угрозу в этом отношении для НАТО и его союзников", — добавил Уитингтон.

Напомним, ведущие "Первого канала" и "Россия 1" просто зачитали сообщение Минобороны РФ за несколько десятков секунд. О поврежденных и уничтоженных военных самолетах не сообщалось вовсе.

Также Фокус писал о том, что атаку дронов по военным аэродромам в РФ в СБУ назвали операцией "Паутина". По предварительным данным, было повреждено около 40 стратегических бомбардировщиков.