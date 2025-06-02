Серед уражених літаків — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160: Малюк оголосив результати "Павутини"

Голова СБУ наголосив, що була проведена «історична спецоперація» у ворожому тилу. Запущені з вантажівок дрони уразили 41 «пташку» стратегічної авіації РФ.

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Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України 2 червня.

"Знищення ворожих бомбардувальників — це завдання, яке перед нами поставив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", — заявив очільник відомства Василь Малюк.

Генерал-лейтенант очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію "Павутина" понад 1,5 року. Дрони СБУ атакували одразу 4 російські аеродроми — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". В один день вдалося знищити рекордну кількість авіації РФ.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ", — підкреслив Малюк.

З його слів, внаслідок "безпрецедентної та унікальної спецоперації" загалом уразили 41 літак, серед них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої авіації — понад 7 мільярдів доларів.

Начальник СБУ розповів, що "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з погляду логістики. Спочатку служба переправила в Росію FPV-дрони, а потім — мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території країни-агресорки "пташок" заховали під дахи будинків, які встановили на вантажівки. У потрібний момент дахи відкрили, і БПЛА полетіли до цілей, якими були ворожі бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами й "Шахедами"", — пообіцяв Малюк.

Він подякував усім працівникам СБУ, причетним до спецоперації. Генерал-лейтенант запевнив, що усі учасники — вже давно на території України.

"Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди — на морі, в повітрі й на землі. А як треба — дістанемо і з-під землі", — додав він.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко проінформував про знищення 13 літаків РФ внаслідок спецоперації "Павутина" 1 червня.

У CBS News повідомили, що Україна не використовувала для атаки дронів по аеродромах РФ розвіддані від США. Усю інформацію українські сили шукали самостійно.