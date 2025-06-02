Масована атака дронів на авіабази РФ: повністю знищено щонайменше 13 літаків, — ЦПД
Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України, повідомив про знищення 13 літаків на військових авіабазах РФ під час операції СБУ 1 червня.
Про це Коваленко написав у своєму Telegram-каналі.
"Мінімум 13 російських літаків знищено, і ще більше пошкоджено на болотах", — повідомив Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО, коментуючи операцію, яка отримала назву "Павутина", на території РФ 1 червня 2025.
В СБУ зауважили, що вартість ураженої стратегічної авіації росіян не менше 7 мільярдів доларів.
"Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ", — повідомили на сторінці Служби безпеки в соцмережах, зауваживши, що про деталі спецоперації будуть розповідати трохи згодом.
Операція СБУ "Павутина": що відомо
Президент України Володимир Зеленський розповів деякі подробиці, поспілкувавшись із генералом Василем Малюком, головою СБУ.
За словами президента, операцію "Павутина" СБУ готувала понад півтора року. В операції було використано 117 дронів та низка операторів, які управляли БпЛА. Президент додав, що "наші люди" діяли на території різних російських регіонів у трьох часових поясах, а всіх причетних до операції на території РФ вивели напередодні операції, і зараз "вони в безпеці — ті, хто нам допомагав".
Наразі відомо, що російські силовики прибули на склад в російському Челябінську, де, ймовірно, збирали безпілотники, якими було завдано ударів по авіабазах Росії. Це складське приміщення розташоване у промисловій зоні на відстані 5 кілометрів від центру міста.
Аналітики тим часом кажуть про знищення трьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3 на російській авіабазі "Белая". Зауважимо, що ця база знаходиться біля міста Усольє-Сибірське, тобто в 5 тисячах кілометрів від кордону з Україною.