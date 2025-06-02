Удар по авіабазі "Белая": аналітики публікують нові дані щодо втрат літаків Ту-95 і Ту-22

Нові супутникові знімки, опубліковані аналітиком Chris Biggers, підтвердили знищення ще трьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3 на російській авіабазі "Белая". Для отримання зображень використовувався супутник із радаром синтезованої апертури (SAR), що дало змогу зафіксувати наслідки удару незалежно від погодних умов і часу доби.

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Згідно з даними OSINT-аналітика, три зі знищених бомбардувальників Ту-22М3 перебували на відкритих обвалованих майданчиках — капонірах, що свідчить про високу точність удару. На місцях розміщення літаків залишилися великі фрагменти конструкції, що вказує на повну втрату машин без можливості їх відновлення.

Три літаки Ту-22М3 у капонірах на авіабазі "Біла" Фото: X (Twitter)

Удари по стратегічних об'єктах у глибині РФ

Ці втрати доповнили раніше підтверджене знищення чотирьох Ту-95, які також перебували на авіабазі "Белая". Усі удари були частиною масштабної операції Служби безпеки України під назвою "Павутина".

Чотири літаки Ту-95 на авібазі "Біла" Фото: X (Twitter)

За офіційною інформацією, під час атаки використовували 117 ударних FPV-дронів, які вразили загалом 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.

Крім авіабази "Біла", розташованої за 4400 км від лінії фронту, атаки також було завдано по інших ключових об'єктах російської стратегічної авіації — авіабазах "Оленья", "Дягилево" та "Иваново". Ці дії свідчать про розширення географії операцій українських сил углиб території РФ.

Таким чином знищення відразу восьми стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-95 є серйозним ударом по можливостях Повітряно-космічних сил Росії. Виробництво цих літаків давно зупинено, що робить втрати непоправними в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поділився новими деталями про спецоперацію СБУ "Павутина". За його словами, "офіс" операції на території Російської Федерації був розташований поблизу з одним з обласних управлінь ФСБ.