34% стратегічної авіації РФ уражено: у СБУ повідомили про результати операції "Павутина"

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ внаслідок операції "Павутина". Орієнтовна вартість завданих збитків для Росії становить близько $7 млрд.

Related video

Про це йдеться у повідомленні української спецслужби.

За оцінками СБУ, орієнтовна вартість втрат для стратегічної авіації ворога складає $7 млрд, а під час операції "Павутина" було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

"Про деталі спецоперації Служби безпеки розповімо трохи згодом. Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба — дістанемо і з-під землі", — прокоментували в СБУ.

Спецоперація СБУ "Павутина" — що відомо

1 червня стало відомо, що СБУ провела спецоперацію "Павутина". За попередніми даними, внаслідок удару дронами по чотирьом російських аеродромах було уражено понад 40 літаків, серед яких є дальні та стратегічні бомбардувальники.

Згодом ЗМІ оприлюднили деталі реалізованої українською спецслужбою операції. Повідомляється, що підготовка тривала понад рік у режимі максимальної секретності, а за її реалізацію відповідав голова СБУ Василь Малюк.

Пізніше Юрій Бутусов розповів наслідки атаки дронів на російській авіабази. За його словами, на чотири аеродроми прилетіло 116 безпілотників, які уразили низку військових літаків ЗС РФ.

Надвечір 1 червня Міноборони РФ прокоментувало атаки на аеродроми. В російському відомстві назвали дії СБУ "терористичним актом", однак вони підтвердили факт займання російських літаків на авіабазах.