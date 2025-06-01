Згоріли дотла: Бутусов розкрив наслідки атаки дронів на авіабази РФ

Під час атаки українськими безпілотниками чотирьох російських авіабаз 1 червня в повітря з території РФ піднялися 116 дронів.

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Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, який віднедавна мобілізувався до Нацгвардії, з посиланням на джерела.

За його словами, така атака — перший випадок у світовій історії, коли основні сили стратегічної авіації, носії ядерної зброї розгромлені прямо на своїх базах груповим ударом дронів.

Він упевнений, що ця спецоперація увійде до підручників військової історії, оскільки ця поразка Росії — "одна з найдорожчих за наслідками і вартістю втрат, що серйозно зменшує кількість стратегічних ядерних сил РФ".

Загалом група агентів СБУ провезла на територію РФ 150 малих ударних дронів і 300 боєприпасів.

"Управління дронами здійснювалося через російські телекомунікаційні мережі із застосуванням автодоказу. Кілька мобільних точок зльоту на території РФ знаходилися біля баз російської стратегічної авіації", — повідомляє Бутусов.

За його словами, авіабази, прикриті значними силами ППО (зенітно-ракетними системами, системами РЕБ, патрулями зі стрілецькою зброєю) дрони атакували з малої відстані.

Особливо успішною була атака на базу стратегічних ракетоносіїв Ту-95 на базі Оленя, дрони влучно вразили заправлені паливні баки і значна кількість літаків згоріла дотла.

"Операція такого масштабу і з таким колосальним економічним і військовим ефектом на такому високому технологічному рівні не має аналогів у світі. Дуже важливо, що агенти СБУ успішно повернулися в Україну", — підкреслив автор.

Фото: Скриншот

Він також перерахував наслідки сьогоднішнього нальоту українських БПЛА на російські авіабази:

знищено бойову техніку на мільярди доларів;

знищено стратегічні літаки, які Росія не виробляє;

послаблено ударні можливості ворога, оскільки ці літаки були важливим компонентом постійних терористичних атак по українських містах;

ворогу доведеться витратити великі кошти на посилення оборони своїх баз і об'єктів.

Бутусов додав, що за подібні досягнення виконавців такої спецоперації потрібно представити до державної нагороди:

"Чи можна давати другого Героя України керівникам СБУ? Герої, які безпосередньо виконали таке історичне завдання і повернулися з перемогою, безумовно, на найвище звання заслужили".

Унаслідок атаки безпілотників, за попередніми даними, пошкоджено близько 40 літаків, серед яких — бомбардувальники А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

У мережі з'явилися кадри, де видно, що дрони вилітали прямо з причепів фур. Пізніше в Іркутській області місцеві жителі намагалися збити безпілотники камінням, стоячи на даху однієї з фур, що перевозила БПЛА.

Операція, яка отримала назву "Павутина", готувалася силами СБУ 18 місяців і трималася в умовах найсуворішої секретності.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ вдарили дронами по Запоріжжю і Житомирській області.