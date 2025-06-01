Атака України на російські авіабази: скільки літаків було знищено
У неділю, 1 червня, Україна завдала ударів по російських авіабазах Білій, Дягілєво, Оленья та Іваново. Під атакою перебували понад 95 стратегічних бомбардувальників і близько 20 інших військових літаків.
Фокус зібрав інформацію про наслідки ударів по військових об'єктах РФ.
Після масованої атаки по аеродромах було пошкоджено понад 40 російських літаків, включно з бомбардувальниками А-50, Ту-95 і Ту-22М3.
Моніторингові канали стверджують, що попередньо підтверджено знищення трьох бортів Ту-95МС на авіабазі "Біла" в Іркутській області.
Сюди, за 4300 км від кордону з Україною, було передислоковано більшу частину всіх Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.
Крім того, знищено всі 4 борти ТУ-95МС, які перебували на аеродромі "Оленья".
Загалом під атакою перебувало понад 95 стратегічних бомбардувальників і близько 20 інших військових літаків.
Роль літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3 у військовій стратегії Росії
А-50 "Оплот"
Літаючий радар і командний пункт, діє як літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.
Відстежує літаки, крилаті ракети і багато іншого на великих відстанях.
Координує винищувачі та засоби ППО, такі як С-400.
Життєво важливий для ситуаційної обізнаності, але в Росії їх дуже мало — що робить кожен із них незамінним.
Ту-95 "Ведмідь"
Дальній стратегічний бомбардувальник, частина ядерної тріади Росії, але використовується для нанесення ударів крилатими ракетами X-101. Відомий великою дальністю (до 15 000 км).
Ту-22М3
Дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник спроектований для наземних атак і протикорабельних місій, може нести ядерну або звичайну зброю, таку як ракети Х-22/Х-32.
Швидкий, маневрений і активно використовується у війні проти України.
"Разом ці три літаки становлять основу стратегічної повітряної могутності Росії, що охоплює можливості спостереження, дальнього бомбардувального пуску і точкових ударів. Втрати в цьому флоті серйозно підірвуть глобальне охоплення і стримування Росії", — зазначає Clash Report.
При цьому підкреслюється, що з точки зору економічної ефективності диверсійна операція України не має собі рівних.
Наприклад, вартість безпілотника може становити $300-$600, а модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС коштує понад 100 мільйонів доларів.
"Це більш ніж 100 000-кратний розрив у вартості", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри ураження українськими дронами аеродромів. Відео з прольотами БПЛА та ударами по військових об'єктах публікували росіяни.