Атака України на російські авіабази: скільки літаків було знищено

У неділю, 1 червня, Україна завдала ударів по російських авіабазах Білій, Дягілєво, Оленья та Іваново. Під атакою перебували понад 95 стратегічних бомбардувальників і близько 20 інших військових літаків.

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Фокус зібрав інформацію про наслідки ударів по військових об'єктах РФ.

Після масованої атаки по аеродромах було пошкоджено понад 40 російських літаків, включно з бомбардувальниками А-50, Ту-95 і Ту-22М3.

Моніторингові канали стверджують, що попередньо підтверджено знищення трьох бортів Ту-95МС на авіабазі "Біла" в Іркутській області.

Сюди, за 4300 км від кордону з Україною, було передислоковано більшу частину всіх Ту-95МС, які здійснювали пуски крилатих ракет Х-101 по території України.

Крім того, знищено всі 4 борти ТУ-95МС, які перебували на аеродромі "Оленья".

Загалом під атакою перебувало понад 95 стратегічних бомбардувальників і близько 20 інших військових літаків.

Роль літаків А-50, Ту-95 і Ту-22М3 у військовій стратегії Росії

А-50 "Оплот"

Літак ДРЛО А-50У Фото: Вiкiпедiя

Літаючий радар і командний пункт, діє як літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

Відстежує літаки, крилаті ракети і багато іншого на великих відстанях.

Координує винищувачі та засоби ППО, такі як С-400.

Життєво важливий для ситуаційної обізнаності, але в Росії їх дуже мало — що робить кожен із них незамінним.

Ту-95 "Ведмідь"

Літак Ту-95 Ведмідь Фото: Вiкiпедiя

Дальній стратегічний бомбардувальник, частина ядерної тріади Росії, але використовується для нанесення ударів крилатими ракетами X-101. Відомий великою дальністю (до 15 000 км).

Ту-22М3

Літак Ту-22М3 Фото: Вiкiпедiя

Дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник спроектований для наземних атак і протикорабельних місій, може нести ядерну або звичайну зброю, таку як ракети Х-22/Х-32.

Швидкий, маневрений і активно використовується у війні проти України.

"Разом ці три літаки становлять основу стратегічної повітряної могутності Росії, що охоплює можливості спостереження, дальнього бомбардувального пуску і точкових ударів. Втрати в цьому флоті серйозно підірвуть глобальне охоплення і стримування Росії", — зазначає Clash Report.

При цьому підкреслюється, що з точки зору економічної ефективності диверсійна операція України не має собі рівних.

Наприклад, вартість безпілотника може становити $300-$600, а модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС коштує понад 100 мільйонів доларів.

"Це більш ніж 100 000-кратний розрив у вартості", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри ураження українськими дронами аеродромів. Відео з прольотами БПЛА та ударами по військових об'єктах публікували росіяни.