Атака Украины на российские авиабазы: сколько самолетов было уничтожено

В воскресенье, 1 июня, Украина нанесла удары по российским авиабазам в Белой, Дягилево, Оленье и Иваново. Под атакой находились более 95 стратегических бомбардировщиков и около 20 других военных самолетов.

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Фокус собрал информацию о последствиях ударов по военным объектам РФ.

После массированной атаки по аэродромам было повреждено более 40 российских самолетов, включая бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Мониторинговые каналы утверждают, что предварительно подтверждено уничтожение трех бортов Ту-95МС на авиабазе "Белая" в Иркутской области.

Сюда, за 4300 км от границы с Украиной, была передислоцирована большая часть всех Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.

Кроме того, уничтожены все 4 борта ТУ-95МС, находившихся на аэродроме "Оленья".

Всего под атакой находилось более 95 стратегических бомбардировщиков и около 20 других военных самолетов.

Роль самолетов А-50, Ту-95 и Ту-22М3 в военной стратегии России

А-50 "Оплот"

Самолет ДРЛО А-50У Фото: Википедия

Летающий радар и командный пункт, действует как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Отслеживает самолеты, крылатые ракеты и многое другое на больших расстояниях.

Координирует истребители и средства ПВО, такие как С-400.

Жизненно важен для ситуационной осведомленности, но у России их очень мало — что делает каждый из них незаменимым.

Ту-95 "Медведь"

Самолет Ту-95 Медведь Фото: Википедия

Дальний стратегический бомбардировщик, часть ядерной триады России, но используется для нанесения ударов крылатыми ракетами X-101. Известен большой дальностью (до 15 000 км).

Ту-22М3

Самолет Ту-22М3 Фото: Википедия

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик спроектирован для наземных атак и противокорабельных миссий, может нести ядерное или обычное оружие, такое как ракеты Х-22/Х-32.

Быстрый, маневренный и активно используется в войне против Украины.

"Вместе эти три самолета составляют основу стратегической воздушной мощи России, охватывающей возможности наблюдения, дальнего бомбардировочного пуска и точечных ударов. Потери в этом флоте серьезно подорвут глобальный охват и сдерживание России", — отмечает Clash Report.

При этом подчеркивается, что с точки зрения экономической эффективности диверсионная операция Украины не имеет себе равных.

К примеру, стоимость беспилотника может составлять $300-$600, а модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС стоит более 100 миллионов долларов.

"Это более чем 100 000-кратный разрыв в стоимости", — говорится в сообщении.

Напомним, в сети появились кадры поражения украинскими дронами аэродромов. Видео с пролетами БПЛА и ударами по военным объектам публиковали россияне.