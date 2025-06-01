"Вылетали прямо из фур": в сети появились кадры поражения дронами аэродромов РФ (видео)

Дроны Службы безопасности Украины (СБУ) осуществляют массированный удар по четырем российским аэродромам, где базируется стратегическая авиация ВС РФ. Фокус собрал видео последствий ударов дронов СБУ по этим военным объектам.

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Соответствующие кадры были размещены в российских пабликах.

Впоследствии в российских пабликах начали выкладывать видео, на которых заметны пролеты дронов. Также россияне сообщают, что вблизи города Оленегорска, где расположена база стратегической авиации РФ "Оленья", объект был атакован дронами, которые вылетели из фуры.

По словам местных, водитель не знал о содержимом груза. Позже стало известно, что мужчина был задержан правоохранителями.

Также в пабликах РФ начали обнародовать кадры пролетов неизвестных дронов. Из видео можно увидеть, что речь идет о FPV-дроне, который пролетает над головами очевидцев в Иркутской области вблизи аэродрома "Белая".

Впоследствии в сети российские пользователи выкладывали кадры ударов по российским аэродромам стратегической авиации РФ. По данным СМИ, пока известно о поражении четырех военных объектов — "Оленья" (Архангельская область РФ), "Белая" (Иркутская область), "Дягилево" (Саратовская область) и "Иваново" (Московская область).

Впоследствии в сети были обнародованы кадры, как дроны вылетали из припаркованной фуры вблизи аэродрома "Оленья". На видео видно, как беспилотник вертикально поднимается из грузовика, а затем летит в неизвестном направлении, вероятно, в сторону российского аэропорта.

Ранее сообщалось, что ВС РФ массово возят ракеты Х-101 на аэродром "Энгельс" По данным мониторинговых групп, восемь транспортных самолетов Ил-76 прилетели на авиабазу "Энгельс-2" всего за четыре дня.

Впоследствии стало известно, что СБУ проводит спецоперацию под названием "Паутина". Ее целью стали объекты российской стратегической авиации РФ, в частности бомбардировщики Ту-95мс, Ту-22М3, А-50 и другие воздушные суда.