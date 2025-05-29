Рекордные вылеты Ил-76 на аэродром "Энгельс-2": ВС РФ массово возят ракеты Х-101, — мониторинг

Восемь транспортных самолетов Ил-76 прилетели на авиабазу "Энгельс-2" всего за четыре дня. Как правило, транспортники доставляет крылатые ракеты Х-101/555.

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Столь высокий показатель вылетов зафиксирован впервые за время полномасштабной войны с Россией, сообщили украинские мониторинговые паблики.

В настоящее время неизвестно, что именно российские войска доставляют в таком количестве. Обычно это были грузы с крылатыми ракетами Х-101/555.

Подобная активность транспортных самолетов прослеживается впервые за время полномасштабного вторжения армии России в Украину, акцентируют внимание наблюдатели.

Ранее сообщалось, что россияне 28 мая начали заряжать крылатыми ракетами Х-101 стратегический бомбардировщик Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2".

Россияне заряжают самолеты крылатыми ракетами Х-101

Самолет прилетел туда с другой авиабазы "Оленья" на Кольском полуострове.

Также в ночь на 28 мая четыре бомбардировщика Ту-95МС перелетели из "Оленьи" на авиабазу "Белая" в Иркутской области.

Напомним, в ночь на 26 мая оккупанты ударили по территории Украины ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Крылатые ракеты запускали с Пензенской области РФ.

Украинские власти ранее сообщали о подготовке ВС РФ к новому комбинированному удару. В ЦПД заявили о безнаказанности со стороны Запада.