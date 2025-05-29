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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Рекордні вильоти Іл-76 на аеродром "Енгельс-2": ЗС РФ масово возять ракети Х-101, — моніторинг

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Фото: РИА Новости

Вісім транспортних літаків Іл-76 прилетіли на авіабазу "Енгельс-2" всього за чотири дні. Як правило, транспортники доставляють крилаті ракети Х-101/555.

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Настільки високий показник вильотів зафіксовано вперше за час повномасштабної війни з Росією, повідомили українські моніторингові пабліки.

Наразі невідомо, що саме російські війська доставляють у такій кількості. Зазвичай це були вантажі з крилатими ракетами Х-101/555.

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Подібна активність транспортних літаків простежується вперше за час повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну, акцентують увагу спостерігачі.

Раніше повідомлялося, що росіяни 28 травня почали заряджати крилатими ракетами Х-101 стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на аеродромі "Енгельс-2".

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Росіяни заряджають літаки крилатими ракетами Х-101

Літак прилетів туди з іншої авіабази "Оленяча" на Кольському півострові.

Також у ніч на 28 травня чотири бомбардувальники Ту-95МС перелетіли з "Оленячої" на авіабазу "Біла" в Іркутській області.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня окупанти вдарили по території України ударними БПЛА і крилатими ракетами. Крилаті ракети запускали з Пензенської області РФ.

Українська влада раніше повідомляла про підготовку ЗС РФ до нового комбінованого удару. У ЦПД заявили про безкарність із боку Заходу.