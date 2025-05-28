Готовятся к атаке: в РФ начали снаряжать самолеты крылатыми ракетами Х-101, — мониторинговые каналы

В ночь на 28 мая один российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС передислоцировался с аэродрома возле Мурманска на военный аэродром "Энгельс-2" в Саратовскую область. А до этого туда прилетели транспортные самолеты с ракетами.

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Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Tracking, который фокусируется на стратегической авиации россиян.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear) — стратегический бомбардировщик-ракетоносец начали заряжать крылатыми ракетами Х-101 на военном аэродроме "Энгельс-2". Самолет прилетел туда с другой российской авиабазы — "Оленья" на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска.

Россияне начали заряжать бомбардировщик Ту-95МС крылатыми ракетами Фото: Tracking

До этого в Саратовскую область транспортные самолеты Ил-76 совершили три рейса, вероятно, доставив груз с ракетами. Чуть позже на "Энгельс-2" приземлился еще один грузовой самолет и довел количество рейсов до пяти за последние три дня.

Также в ночь на 28 мая четыре бомбардировщика Ту-95МС перелетели с авиабазы "Оленья" на авиабазу "Белая" в Иркутской области. И еще два борта направляются туда прямо сейчас тем же маршрутом.

Бомбардировщики Ту-95МС перелетели в Иркутскую область Фото: Tracking

Напомним, на авиабазе "Энгельс-2" возле города Энгельс в Саратовской области дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, которые имеют на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

С началом российского вторжения в Украину авиабаза "Энгельс-2" стала одним из российских аэродромов, используемых для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Те же функции выполняет и аэродром дальней авиации "Оленья" на Кольском полуострове.

Напомним, в 2024 году ВСУ атаковали дронами аэродром "Оленья". Именно после этих атак россияне начали прятать свои бомбардировщики в Иркутской области.

И Россия активно инвестирует в развитие стратегической авиации, одновременно ремонтируя и модернизируя боевые самолеты дальней авиации. Значительные ресурсы вкладываются в обновление парка ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а также в разработку перспективного бомбардировщика ПАК ДА.