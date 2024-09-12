Налеты дронов ВСУ на аэродром Оленья: остановят ли атаки БПЛА ракетные удары по Украине

Аэродром "Оленья" атаковали беспилотники самолетного типа, но российская стратегическая авиация не пострадала. Ядерные бомбардировщики ВС РФ уничтожить нелегко: потребуется массированный налет мощных БПЛА, рассказывают Фокусу авиаэксперты.

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Украинские беспилотники второй день подряд атакуют аэродром "Оленья", где базируются ядерные бомбардировщики российской армии. Два дрона в Мурманской области уничтожили в районе Оленегорска 12 сентября, сообщило медиа Shot.

Силовики вводили план "Ковер" из-за угроз, аэропорты Мурманска и Апатитов пришлось закрыть. В работе местных аэропортов 11 сентября также вводили ограничения из-за летающих беспилотников. Один из них, как утверждают росСМИ, летел со стороны Норвегии, еще два — из Архангельской области.

Mash писал, что дроны заметили у военного аэродрома "Оленья", где размещены стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3, атакующие Украину крылатыми ракетами. По данным Baza, три неизвестных беспилотника выявили в районе Североморска, где находится главная база Северного флота России. После этого на всем Кольском полуострове ввели ограничения на полеты.

При отражении атаки российские средства ПВО чуть не сбили легкомоторный самолет, его спутали с беспилотником. Два самолета ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5 взлетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в направлении Архангельска. После взлета пилот одного из бортов увидел, что второй "ведет себя странно" и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстрелян из стрелкового оружия.

Кроме этого, 11 и 12 сентября в приграничье Мурманской области заметили несколько разведывательных самолетов стран НАТО — все они двигались вдоль госграницы перед и после атак БПЛА.

Согласно карте полетов это были борты Швеции S102B радиотехнической разведки и Gulfstream Aerospace TP 102C, который может перехватывать телефонные звонки, радиопереговоры, цифровые и телевизионные сети.

Также были замечены самолеты Воздушных сил США, в частности, Cessna 560XL Citation, который используется морскими пехотинцами и разведчиками. Из уазанного пропагандисты делают выводы, что страны НАТО помогали ВСУ корректировать удары по аэродрому.

Остановят ли дроны ВСУ ракетные удары по Украине?

По версии росСМИ, ВСУ атаковали аэродром "Оленья" беспилотниками самолетного типа А-22 "Летучая лисица" (Аэропракт A-22) с дальностью полета более 2 000 километров. Запустили их якобы из Чернигова, а Мурманск находится в 1 900 километрах от украинской границы.

Удары по аэродрому "Оленья" могли нанести французскими комплектами ультралегких самолетов

По мнению ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Украины, авиаэксперта Валерия Романенко, в Украине до сих пор не изобрели дроны для серьезного поражения целей в России. Удары по аэродрому "Оленья" наносились в основном французскими комплектами ультралегких самолетов, к ним подвешивали бомбу весом 100 кг.

"Малые самолеты отслеживаются российскими радарами управления воздушного движения, несмотря на траекторию их полета по международным трассам. Это относительно легкая цель для перехвата, так как летят они на высоте до 200 метров", — поясняет он Фокусу.

Доступной и эффективной задачей для украинских дронов может стать нанесение регулярных "беспокоящих ударов". Данная тактика нарушит работу аэропортов и одновременно истощит ресурсы систем ПВО армии России.

"Неработающие аэропорты нанесут России экономический урон в долгосрочной перспективе, но говорить об уменьшении массированных ракетных ударов по Украине из-за прилетов дронов по "Оленье" точно не стоит", — добавляет специалист.

Угрозы cтратегической авиации России от украинских беспилотников Романенко оценивает как минимальную. Уничтожение ядерных бомбардировщиков потребует массированного налета мощных дронов и точные GPS-координаты цели. Над аэродромом также не должны работать системы РЭБ, которые сбивают сигналы для дронов, заключил авиаэксперт.

Напомним, недавно журнал Forbes писал об изобретении в Украине высокоточной планирующей бомбы. Вероятно, это будет основным оружием для ударов по России, ее дальность полета — 65 километров.

Фокус ранее сообщал о падении в Иркутской области России стратегического бомбардировщика Ту-22М3. На вооружении российской армии может быть до 70 таких самолетов, но не все они в летном состоянии.