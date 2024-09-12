В РФ военные пытались сбить гражданский самолет, спутав его с БПЛА: подробности

После взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. После работы российской ПВО пилоты самолетов запросили изменение плана полета.

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В Мурманской области в РФ противовоздушная обороны пыталась сбить легкомоторный самолет, который спутали с беспилотником. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 11 сентября 2 легкоспортивных самолета (ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5) вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в направлении Архангельска около 16:30 — через полчаса после того, как в регионе отменили ограничения на использование воздушного пространства из-за атак БПЛА.

"Видимо, отмена дошла не до всех — после взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия", — пишет издание.

После работы российской ПВО пилоты самолетов запросили изменение плана полета. Первый приземлился на аэродроме Апатиты, второй — вернулся на место вылета. В результате их полет длился около 20 минут. После приземления пилот доложил, что российские военные попали в крыло и фары самолета.

Напомним, что 12 сентября бойцы спецподразделения ГУР МОУ уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ во время операции в акватории Черного моря. Накануне оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 05:00 утра.