В РФ вояки намагалися збити цивільний літак, сплутавши його з БпЛА: подробиці

Після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха. Після роботи російської ППО пілоти літаків запросили зміну плану польоту.

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У Мурманській області в РФ протиповітряна оборони намагалася збити легкомоторний літак, який сплутали з безпілотником. Про це повідомляє видання Baza з посиланням на власні джерела.

За даними видання, 11 вересня 2 легкоспортивні літаки (ATEC 321 Faeta NG і BRM Aero Bristell NG5) вилетіли з посадкового майданчика в Апатитському муніципальному окрузі в напрямку Архангельська близько 16:30 — через півгодини після того, як в регіоні скасували обмеження на використання повітряного простору, через атаки БпЛА.

"Мабуть, скасування дійшло не до всіх — після зльоту пілот одного з бортів побачив, що другий літак поводиться якось дивно, і подав сигнал лиха. Пізніше з'ясувалося, що другий борт обстріляли зі стрілецької зброї", — пише видання.

Після роботи російської ППО пілоти літаків запросили зміну плану польоту. Перший приземлився на аеродромі Апатити, другий — повернувся на місце вильоту. У результаті їхній політ тривав близько 20 хвилин. Після приземлення пілот доповів, що російські вояки влучили в крило та фари літака.

Нагадаємо, що 12 вересня бійці спецпідрозділу ГУР МОУ знищили російський бойовий літак Су-30СМ під час операції в акваторії Чорного моря. Напередодні окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку.