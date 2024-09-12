Бійці ГУР знищили винищувач Су-30СМ у Чорному морі: як це сталося (відео)

Російські військові втратили звʼязок із бортом Су-30СМ приблизно о 5 ранку 11 вересня. Вдень ворог помітив уламки знищеного борта в морі, розповіли в ГУР МОУ.

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Бійці спецпідрозділу ГУР МОУ знищили російський бойовий літак Су-30СМ під час операції в акваторії Чорного моря. Про це повідомили в пресслужбі української розвідки.

"Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаполку ПКС РФ, що базується на аеродромі міста Саки в тимчасово окупованому Криму.

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"Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27", — розповіли в розвідці.

Так в обідній час противник доповів командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального. Пізніше ворог помітив уламки знищеного літака Су-30СМ.

У розвідці додали, що літак коштує майже 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, вночі 14 серпня українські військові знищили російський літак Су-34 на території Курської області (РФ). За інформацією Генштабу ЗСУ, це сталося під час виконання бойового завдання силами і засобами зенітних ракетних військ ПС.

10 вересня у 24-й бригаді розповіли про те, що бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" знищили ворожу важку вогнеметну систему "Солнцепек". Це відбулося поблизу Часового Яру в Донецькій області.