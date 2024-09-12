Бойцы ГУР уничтожили истребитель Су-30СМ в Черном море: как это произошло (видео)

Российские военные потеряли связь с бортом Су-30СМ около 5 утра 11 сентября. Днем враг заметил обломки уничтоженного борта в море, рассказали в ГУР МОУ.

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Бойцы спецподразделения ГУР МОУ уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ во время операции в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.

"Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что истребитель, который упал в море, принадлежал в состав 43-го отдельного морского авиаполка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

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"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27", — рассказали в разведке.

Так в обеденное время противник доложил командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного горючего. Позже враг заметил обломки уничтоженного самолета Су-30СМ.

В разведке добавили, что самолет стоит около 50 миллионов долларов.

Напомним, ночью 14 августа украинские военные уничтожили российский самолет Су-34 на территории Курской области (РФ). По информации Генштаба ВСУ, это произошло во время выполнения боевого задания силами и средствами зенитных ракетных войск ВС.

10 сентября в 24-й бригаде рассказали о том, что бойцы батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Это произошло вблизи Часового Яра в Донецкой области.