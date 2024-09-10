Прямо во время пусков: возле Часового Яра уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

Украинские военнослужащие заметили тяжелую огнеметную систему ВС РФ. Она была ликвидирована с помощью FPV-дрона.

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Бойцы батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Об этом информируют в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

Как сообщается, украинские FPV-дроны поразили установку как раз во время запуска боеприпасов возле города Часов Яр в Донецкой области.

"Солнцепек" — это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами", — отмечают в 24 ОМБр.

Солнцепек

Отметим, что "Солнцепек" происходит из семейства тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм, к которым также относятся ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 "Тосочка" и ТОС-3 "Дракон". "Солнцепек" стоит на вооружении российской армии с 2001 года. "Солнцепек" предназначен для повреждения легкобронированной и автомобильной техники, разрушения зданий, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, создаваемого при применении термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Дальность поражения ракет достигает 6 километров. Стоит такая техника примерно 15 миллионов долларов.

Напомним, воины 72-й ОМБр и 74-й ОРБ уничтожили "Солнцепек" ВС РФ. Враг пытался спрятать свое вооружение рядом с посадкой.

Также мы писали, что ударный дрон "Пегас" взорвал российский "Солнцепек". Огнеметную систему российские оккупанты поставили вблизи разрушенных зданий, но дрон-камикадзе под руководством оператора БПЛА успешно подлетел к намеченной цели и взорвал военную технику.