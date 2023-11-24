"Не смогла спрятаться": ударный дрон "Пегас" подорвал российскую ТОС "Солнцепек" (видео)

"Солнцепек" используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также для разрушения фортификационных сооружений путем мощного объемного взрыва.

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Бойцы из Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале производителей отечественных FPV-беспилотников "Ескадрон" в пятницу, 24 ноября.

ТОС-1А "Солнцепек" российские оккупанты поставили вблизи разрушенных зданий. Последние не стали преградой для дрона-камикадзе, который под руководством оператора БПЛА успешно подлетел к намеченной цели и подорвал военную технику противника.

"Очередная тяжелая огнеметная система "Солнцепек" не смогла спрятаться от нашего дрона-камикадзе "Пегас", — подписали разработчики опубликованные видеокадры.

Отметим, что "Солнцепек" — это российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях. Дальность поражения достигает 6 километров.

Напомним, в конце июля дрон "Пегас" поразил российский "Солнцепек" за $15 млн. Военные "отработали" по технике противника беспилотником, закупленным для бойцов в рамках проекта "Армия дронов". На видео, снятом БПЛА, запечатлено, как по центральной дороге в разрушенном поселении едет ТОС "Солнцепек". Оператор направил дрон и заставил его поразить цель.

Также мы писали о том, что в начале июля ВСУ ударили по позициям оккупантов трофейной системой ТОС-1А "Солнцепек". По информации российских пабликов, огнеметная система была захвачена украинскими военными во время "отвода подразделений ВС РФ" из Харьковской области осенью прошлого года.