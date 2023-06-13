Кучно пошли: Нацгвардейцы вместе с ВСУ уничтожили очередной "Солнцепек" (видео)

Украинские нацгвардейцы навели артиллерию 47-й бригады "Магура" на российскую пусковую установку в Запорожской области.

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Бойцы аэроразведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили и с помощью другого подразделения уничтожили ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Украинские военные уничтожили уже 3 пусковую установку за последние недели. Аэроразведка бригады НГУ обнаружила и скорректировала удар 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Благодаря совместным действиям, российские войска потеряли тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Отмечается, что машину уничтожили на Запорожском направлении.

ТОС-1А "Солнцепек" – это российская машина, изготовленная на базе шасси Т-72. В одном залпе может быть до 24 термобарических боеприпасов калибром 220 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет около 3600–6000 метров. Поэтому ТОС-1А должно находиться близко к линии соприкосновения.

По данным проекта Oryx, российские войска потеряли уже 6 пусковых установок ТОС-1А и 7 заряжающих машин ТЗМ-Т. 8 июня обозреватель ИС Александр Коваленко заявил об уничтожении 6-й пусковой установки "Солнцепек ".

Напомним, 26 мая бригада "Спартан" показала подготовку к наступлению в Харьковскую область.

26 апреля в МВД показали подготовку бригады "Спартан" на БТР-4.