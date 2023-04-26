В МВД показали, как экипажи БТР-4 бригады "Спартан" готовятся к боям (фото, видео)

Среди гвардейцев есть как опытные военнослужащие, так и бойцы, которые присоединились к подразделениям в рамках "Гвардии наступления".

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Добровольцы штурмовых подразделений 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" проходят боевое слаживание и осваивают БТР-4. Об этом говорится на официальной странице Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечают авторы публикации, бойцы практикуют экстремальное вождение и совершенствуют взаимодействие на поле боя.

Тренировки гвардейцев

Экипажи состоят из опытных военных, а также из добровольцев, которые попали в бригаду "Спартан" в рамках "Гвардии наступления".

В публикации также упоминается о том, что гвардейцы активно задействовали БТР-4 на Харьковском, Сватовском, Бахмутском направлениях и сейчас готовятся к возвращению на фронт.

Экипажи БТР-4 готовятся к боям

"Гвардейцы бригады "Спартан" являются удельной составляющей Сил Обороны Украины. Они профессионально уничтожают российских захватчиков на восточных рубежах и отчаянно сражаются за свободу и суверенитет украинских земель", — заключили в МВД.

Напомним, что 4 апреля в сети появились кадры боевой работы БТР-4Е "Буцефал" батальона оперативного назначения бригады "Спартан" в Бахмуте. Техника применяется для ликвидации вражеских подразделений, которые сосредотачиваются в зданиях.

Ранее, 23 марта, мы также сообщали, что бойцы бригады "Спартан" начали осваивать штурмовые винтовки украинского производства Форт-221, которые являются украинской лицензионной копией израильской штурмовой винтовки TAR-21, разработанной концерном Israel Military Industries.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению министра внутренних дел Украины Игоря Клименко от 31 марта, формирование 8 бригад "Гвардии наступления" практически завершено, однако все еще идет набор резерва.