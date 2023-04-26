У МВС показали, як екіпажі БТР-4 бригади "Спартан" готуються до боїв (фото, відео)
Серед гвардійців є як досвідчені військовослужбовці, і бійці, які приєдналися до підрозділу у межах "Гвардії наступу".
Добровольці штурмових підрозділів 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" проходять бойове злагодження та освоюють БТР-4. Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ України.
Як зазначають автори публікації, бійці практикують екстремальне водіння та вдосконалюють взаємодію на полі бою.
Екіпажі складаються з досвідчених військових, а також із добровольців, які потрапили до бригади "Спартан" у рамках "Гвардії наступу".
У публікації також згадується, що гвардійці активно залучали БТР-4 на Харківському, Сватівському, Бахмутському напрямках і зараз готуються до повернення на фронт.
"Гвардійці бригади "Спартан" є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно знищують російських загарбників на східних рубежах і відчайдушно борються за свободу та суверенітет українських земель", — заявили в МВС.
Нагадаємо, що 4 квітня у мережі з'явилися кадри бойової роботи БТР-4Е "Буцефал" батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" у Бахмуті. Техніка застосовується для ліквідації ворожих підрозділів, що зосереджуються у будинках.
Раніше, 23 березня, ми також повідомляли, що бійці бригади "Спартан" почали освоювати штурмові гвинтівки українського виробництва а Форт-221, які є українською ліцензійною копією ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21, розробленої концерном Israel Military Industries.
Ще ми писали про те, що, згідно з заявою міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка від 31 березня, формування 8 бригад "Гвардії наступу" практично завершено, проте все ще йде набір резерву.