Бійці бригади "Спартан" показали тренування із новою зброєю українського виробництва (фото)

За даними МВС, гвардійці почали освоєння штурмових гвинтівок Форт-221, які є ліцензійною копією ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21.

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Бійці бригади оперативного призначення "Спартан" почали освоювати штурмові рушниці українського виробництва Форт-221. Фото тренувань гвардійців було оприлюднено на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ України.

Про переваги нової зброї розповів боєць бригади "Спартан" із позивним "Бізон", який раніше був актором кіно і є багаторазовим чемпіоном і рекордсменом України з паверліфтингу.

"Це штурмова гвинтівка українського виробництва Форт-221, зброя другого ешелону. Використовується у разі виникнення близького контакту, щоб ми могли придушити вогнем противника. Наша основна зброя — це снайперські гвинтівки", — зазначив гвардієць "Бізон".

Бійці бригади "Спартан" освоюють Форт-221

Повідомляється, що бійці бригади "Спартан" інтенсивно навчаються під наставництвом досвідчених інструкторів та офіцерів. Добровольці готуються до штурмів міст, сільської та лісистої місцевостей.

Гвардійці одержують вогневу, тактичну та інженерну підготовку, а також вивчають основи тактичної медицини. Під час навчання бійці освоюють автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, протитанкові керовані ракети та інше озброєння.

З грудня 2022 року бригада "Спартан" воювала в Бахмуті і зараз продовжує вести бойові дії.

Зазначимо, що штурмова гвинтівка калібру 5,56×45 мм Форт-221 є українською ліцензійною копією ізраїльської штурмової гвинтівки TAR-21, розробленої концерном Israel Military Industries.

Гвинтівка створена за схемою bullpup, що дозволило суттєво зменшити її габарити, не скорочуючи довжину ствола.

Нагадаємо, що станом на 21 березня укомплектування підрозділів "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" та "Азов" вже майже закінчено.

Раніше, 6 березня, начальник бойової підготовки Нацгвардії підполковник Артем Зінов'єв розповів, що підготовка добровольців "Гвардії наступу" триває близько шести тижнів і складається із трьох етапів.