"Не лінія оборони, а могила": на будівництві фортифікацій вкрали половину коштів, — Жорін (відео)

Військовий переконаний, що якість побудованих фортифікацій викликає запитання, адже вони у разі наближення ЗС РФ не дозволять проводити потрібні оборонні дії.

Заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін переконаний, що частина фортифікацій, які активно будують, є фікцією та не є придатними для ведення бойових дій. Про це він розповів у інтерв'ю для Radio NV.

Жорін відзначив, що для когось "не є очевидним" факт того, що оборонні споруди почали будувати не завчасно, а лише після просування лінії фронту.

Інтерв'ю Максима Жоріна

"Я ж не відкрию секрет, що на фортифікаційних спорудах, на яких із самого верху поставили завдання всім регіонам сконцентруватись, думаю, половину коштів вкрали так точно, дивлячись на те жалюгідне, що збудували. Нескладно проїхати Дніпропетровщиною і подивитись, що там є. І не тільки Дніпропетровщиною. Просто боляче за цим спостерігати", — відзначив майор ЗСУ.

Жорін каже, що не знаю, кого долучають до побудови цих споруд. Однак з того, що він бачив, то може сказати, що такі споруди — "це фікція".

"Інколи це — бетонні коробки, з яких неможливо ввести вогонь, де взагалі немає секторів, де ти не можеш бачити, що навколо тебе відбувається. Є такі, в яких відсутня вентиляція, а ті, хто хоч раз із закритого приміщення стріляв, знають, що якщо ти хоча б дві хвилини постріляєш, то газами заповниться все приміщення і дихати ти більше не зможеш. Можливо, є десь споруди, які дійсно ефективно побудовані, але, на жаль, я їх не побачив", — наголошує військовий.

За його словами, недостатньо просто викопати траншею і сказати, що це — лінія оборони, бо так це не працює.

"Це — не лінія оборони, а могила, [бо] вона нічим не допоможе утримати позицію, ми там ще більше можемо втратити людей. Є сучасні вимоги до того, як це будується, і система маскування, і система сполучення фортифікаційних споруд, і рознесення вогневих позицій, і відсічні, і купа всього. Насправді будь-яка бригада, яка стоїть на передній лінії, це розуміє. Нічого з цього там немає, інколи можемо побачити траншею в яру, інколи — оцю бетонну споруду з віконцями, вона як снарядоуловлювач виглядає, а не як те, де себе можна захистити", — констатує майор ЗСУ.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що ЗСУ почали готувати Дніпропетровську область до оборони. OSINT-аналітик Клемент Молін оприлюднив знімки та заявив, що інженерні війська ЗСУ почали будувати укріплення за Покровськом, а також перші лінії на шляху до Дніпра.

Також ми писали про те, що ЗСУ показали нові фортифікаційні споруди на Донбасі. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", подібних фортифікаційних споруд потрібно більше на фронті. Також він показав, який вигляд мають укріплення зсередини.