ЗСУ почали готувати Дніпропетровську область до оборони, — OSINT-аналітик

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, розповсюдження такої інформації іноземними оглядачами призводить до того, що ЗС РФ збільшує кількість авіаударів та атак безпілотниками по цих напрямках.

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Сили оборони України начебто почали зводити оборонні укріплення у Дніпропетровській області та готувати регіон до оборони. Про це повідомив французький OSINT-аналітик Клемент Молін.

"Інженерні війська почали будувати укріплення за Покровськом, а також перші — на шляху до Дніпра", — написав Моллін в мережі "Х".

Він також оприлюднив фото, на якому позначив червоними лініями місця зведення нових оборонних укріплень.

Оборонні укріплення у Дніпропетровській області Фото: Соцмережi

Генеральний штаб наразі не коментував цієї інформації, проте голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері "Ранок.LIVE" наголосив, що оприлюднена OSINT-аналітиком інформація лише збільшує кількість ударів ворожої авіації та безпілотників по цих напрямках.

"Тему розташування потужностей фортифікацій я б завжди залишав за межами уваги. Бо тільки з’являється така інформація, ворог зразу починає під це адаптовувати свої тактики, стратегії", — сказав Тимочко.

За його словами, оборонні укріплення у Дніпропетровській області не є чимось унікальним, адже тією чи іншою мірою вони вибудовані всюди, тим паче у передмістях.

Тимочко назвав "такою собі історією", коли іноземець вказує конкретне розташування фортифікаційних споруд із зазначенням точних координат.

"Можливо для цивільних це виступатиме запорукою якогось спокою. Але вони почули і забули. А ворог не забуває, він починає на цьому напрямку додатково нарощувати ударні сили", — наголосив Тимочко.

Нагадаємо, 3 жовтня Іван Тимочко заявив, що оборона Вугледара виконала свої завдання, оскільки росіяни не змогли розгорнути свій наступ.

28 вересня в DeepState показали фортифікаційні укріплення в Гірнику.