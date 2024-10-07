Сили оборони атакували нафтобазу у Феодосії: чи означає це початок підготовки до деокупації Криму

ЗСУ атакували найбільший нафтовий термінал у Криму. Опитані Фокусом експерти розділилися в думках щодо причин атаки, але вважають, що наслідки для окупантів будуть значними.

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У ніч з 6 на 7 жовтня українські військові атакували морський нафтовий термінал в тимчасово окупованій Феодосії в Криму. У Генштабі ЗСУ зазначили, що під ударом опинився найбільший термінал за обсягами перевалки нафтопродуктів на півострові, його противник використовував для забезпечення потреб армії.

Атака по нафтобазі у Феодосії: наслідки операції

Директор мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь зазначив, що на тимчасово окупованих територіях у противника є війська, які потрібно забезпечувати. Зокрема, є бойове, тилове, матеріально-технічне забезпечення тощо.

"НПЗ стосуються особливо, якщо ми говоримо про окупований Крим. Це фактично острів, який приєднаний до Росії незаконним мостом і незаконним наземним коридором. Це досить чутливо для логістики ворога, забезпечувати функціонування бойового компонента окупації. Чорноморський флот плюс наземні війська, сили ППО, авіація тощо", — пояснив експерт Фокусу.

Він уточнив, що для забезпечення цього компонента потрібні нафтопродукти. Тоді як очевидно, що Сили оборони знищують ці можливості та знижують боєздатність окупаційного угрупування на півострові.

За словами військово-політичний оглядача Ігоря Левченко удар по нафтобазі — це продовження певної стратегії щодо знищення нафтосховищ ворога.

"Такі удари спрямовані на створення дефіциту пального взагалі в тій Європейській частині. Якщо казати, наприклад, про Крим, то певним чином це може впливати на забезпечення корабельного складу флоту паливом, тобто дизелем, для обмеження можливостей Чорноморського флоту Російської Федерації", — сказав Фокусу Левченко.

За словами оглядача, удари мають більше вплинути на доходи росіян від торгівлі нафтою та нафтопродуктами через створення внутрішнього дефіциту.

"Тобто щоб вони (росіяни. — Ред.) були змушені ресурси, які хочуть продати на експорт, отримати гроші і витратити їх на війну проти України, направили на внутрішній ринок", — додав він.

ЗСУ готуються до деокупації Криму?

Михайло Самусь вважає, що удар по нафтобазі є одним із кроків підготовки до деокупації півострова.

"Це підготовка до деокупації Криму. Тому нас не цікавить, що будуть робити росіяни, нас цікавить, що буде робити Україна. Україна буде здійснювати заходи щодо деокупації Криму. У визначений час. Тому для цього здійснюються заходи по вогневому ураженню об'єктів на територію окупованого Криму. От і все", — сказав експерт.

За його словами, нафтобаза у Феодосії має важливе значення для росіян, а тому й піддається атакам українських військових. Він наголосив, що всі удари по Криму здійснюються для того, аби підготувати операцію з деокупації.

Військовий експерт Павло Нарожний не згоден з такою думкою і зауважив, що до деокупації Криму ще дуже довго. Зокрема, спочатку потрібно звільнити Запорізьку та Херсонську області.

Ігор Левченко також вважає, що цей удар по нафтобазі не є підготовкою до звільнення Криму.

"Якби це був удар по Кримському мосту, тоді так. А те, що по нафтобазі, — навряд чи", — заявив він Фокусу.

Нагадаємо, 7 жовтня у Defense Express повідомили, що після нічної атаки по Криму ворог залишився без важливого обʼєкта, який потрібен для забезпечення паливом військового угрупування. Зокрема, удар по нафтобазі ускладнить логістику росіян.

4 жовтня у МЗС розповіли, що в Арбітражному трибуналі в Гаазі Україна вимагає зобовʼязати РФ знести Кримський міст. За словами заступниці Агента України Оксани Золотарьової, Росія повинна забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.