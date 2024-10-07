Успішна атака по нафтобазі у Феодосії могла статися через безпорадність С-400, — Defense Express

За словами аналітиків, прикривати район Феодосії від ракетних і повітряних атак ЗС РФ мав 18-й зенітний ракетний полк. Але відомостей про його роботу немає.

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У Феодосійському районі тимчасово окупованого Криму тепер або взагалі немає ЗРК, що означає брак у РФ систем ППО навіть для прикриття об'єктів, які перебувають у зоні ураження західного озброєння, або зенітники РФ просто прогледіли атаку. Про це пише Defense Express.

Але головний підсумок — російські війська залишилися без важливого об'єкта, необхідного для забезпечення паливом військового угруповання.

Успішна атака Сил оборони України по нафтобазі в тимчасово окупованій Феодосії ускладнить логістику ворога. У Генштабі ЗСУ повідомили, що атакована нафтобаза була найбільшою за обсягами перевалки в Криму. Цей удар можна вважати маркером становища в російських військах із зенітними ракетними комплексами. Безліч не менш успішних ударів по інших російських нафтобазах, нафтопереробних заводах, авіабазах і складах ГРАУ прямо натякали на реальну нестачу цих систем, часом вони дотримувалися правила "що глибше у РФ — то менше ППО".

"А ось Феодосія та окупований Крим — це про величезну щільність військових і стратегічних об'єктів, які завжди були прикриті дуже щільно", — ідеться в публікації.

Зазначається, що безпосередньо в околицях Феодосії розгорнули підрозділ 18-го зенітного ракетного полку РФ, на озброєнні якого перебували комплекси С-400. Нафтобазу від нього відділяли всього 6 км.

Достеменно відомо, що станом на квітень 2023 року він там ще перебував, бо його роботу було зафіксовано під час удару, імовірно, окремої радіолокаційної роти військової частини 66571. На її позиціях було розгорнуто РЛС типу "Небо-У/Т".

"Але справа навіть не в тому, що цей російський ЗРК не виконав свою мету. Річ у тім, що місцеві жителі, за повідомленнями, взагалі не чули роботу російської протиповітряної оборони", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що, за інформацією "Інституту вивчення війни", російські війська в районі Покровська втратили щонайменше п'ять дивізіонів бронетехніки та танків.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму в ніч на 7 жовтня прогриміли вибухи. У підсумку на аеродромах "Бельбек" і "Саки" сталося загоряння.