ЗС РФ втратили щонайменше п'ять дивізіонів бронетехніки і танків у районі Покровська, — ISW

За даними аналітиків, російські війська втратили загалом 539 танків і 1020 бойових машин піхоти під час наступальних операцій у Покровському районі.

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Російські війська втратили щонайменше п'ять дивізій броньованих машин і танків у Покровському районі від початку наступу після захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час наступальних російських операцій, які посилилися в західній частині Донецької області влітку 2024 року. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 4 жовтня.

Автори публікації посилаються на дані OSINT-дослідника, що відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки в Україні, який 4 жовтня підтвердив, що війська РФ втратили 1830 одиниць важкої техніки в Покровському районі з 9 жовтня 2023 року.

Повідомляли, що ЗС РФ втратили загалом 539 танків і 1020 бойових машин піхоти (приблизно чотири–п'ять мотострілецьких дивізій) під час наступальних операцій у Покровському районі. Українські війська знищили 381 із 539 російських танків і 835 із 1020 бронемашин.

Зазначалося, що російські сили також втратили 26 бойових машин піхоти, 22 РСЗВ, 11 буксированих артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки. Також зазначалося, що підтверджено втрати 25 танків і 59 бронемашин у Покровському районі з 6 вересня 2024 року.

ЗС РФ розпочали посилену чотиримісячну наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, потім продовжили наступальні операції на захід від Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька навесні й улітку 2024 року.

За даними ISW, це консервативні оцінки, які засновані на підтверджених втратах техніки, оскільки не всі втрати російської техніки візуально задокументовані. Дійсна кількість втрат російської техніки в районі Покровська, ймовірно, вища, ніж повідомлялося.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня російські війська запустили по Україні "Кинджали".

Також повідомлялося, що війська РФ у ніч на 7 жовтня вдарили по Києву.