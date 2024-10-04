Зміцнення східного флангу: танки Abrams будуть обслуговуватися "під боком" у Росії

Польща підготувала 25 фахівців із обслуговування американських машин на нещодавно створеному об'єкті APS-2, який розташований за кілька сотень кілометрів від кордонів РФ і Білорусі.

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Перша група з 25 польських солдатів на нещодавно створеному об'єкті Army Pre-positioned Stocks-2 (APS-2) у місті Повідзе успішно завершила програму навчання, присвячену обслуговуванню танків M1A2 SepV3 Abrams. Ця програма є найважливішим компонентом ініціатив НАТО і США зі зміцнення військової інфраструктури у Східній Європі, особливо поблизу російського кордону. Про це повідомили 3 жовтня в Bulgarian Military.

Після завершення навчання першої групи польських солдатів найближчими місяцями будуть підготовлені й інші військові. Мета програми — створити достатній потенціал у лавах польської армії для самостійного обслуговування танків M1A2 SEPV3 Abrams. У результаті польські підрозділи зможуть підтримувати високу боєготовність своєї бронетехніки.

Оглядачі зазначають, що сучасні танки Abrams, які є ключовим елементом оборонної стратегії США, відіграють важливу роль і для Польщі, а також для всього регіону. Тож проведене навчання готує польських фахівців до довготривалого обслуговування та ремонту цих бойових машин, що має критичне значення для їхньої ефективної експлуатації.

Створення об'єкта APS-2 у Повідзе є частиною ширшої стратегії співпраці між США та їхніми союзниками по НАТО. Цей об'єкт забезпечує оперативну готовність і дозволяє швидко розгортати сучасну військову техніку в Європі. А розташування за кілька сотень кілометрів від кордонів Росії та Білорусі посилює можливості НАТО щодо швидкої реакції на потенційні загрози в регіоні.

Фото: X (Twitter)

Аналітики також наголошують, що об'єкт APS-2 відіграє ключову роль у плані розміщення та обслуговування військової техніки, такої як танки Abrams, бойові машини Bradley та артилерійські системи. Можливість оперативного розгортання важкої техніки в разі кризи значно скорочує час реагування і підвищує ефективність НАТО в потенційних конфліктах з Росією, де може бути критичною кожна хвилина.

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Залізний кулак Варшави: Польща може стати третьою країною за танковими силами в НАТО

Нагадаємо, у січні бійці 1-ї окремої бронетанкової Варшавської бригади проводили обкатку американських танків Abrams M1A1. Як з'ясувалося, польська армія отримала танки Abrams у варіанті M1A1 FEP (Fire Enhancement Package), які були на озброєнні Корпусу морської піхоти США.