Укрепление восточного фланга: танки Abrams будут обслуживаться "под боком" у России

Польша подготовила 25 специалистов по обслуживанию американских машин на недавно созданном объекте APS-2, который расположен в нескольких сотнях километров от границ РФ и Беларуси.

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Первая группа из 25 польских солдат на недавно созданном объекте Army Pre-positioned Stocks-2 (APS-2) в городе Повидзе успешно завершила программу обучения, посвященную обслуживанию танков M1A2 SepV3 Abrams. Эта программа является важнейшим компонентом инициатив НАТО и США по укреплению военной инфраструктуры в Восточной Европе, особенно вблизи российской границы. Об этом сообщили 3 октября в Bulgarian Military.

После завершения обучения первой группы польских солдат в ближайшие месяцы будут подготовлены и другие военные. Цель программы – создать достаточный потенциал в рядах польской армии для самостоятельного обслуживания танков M1A2 SEPV3 Abrams. В результате польские подразделения смогут поддерживать высокую боеготовность своей бронетехники.

Обозреватели отмечают, что современные танки Abrams, являющиеся ключевым элементом оборонной стратегии США, играют важную роль и для Польши, а также для всего региона. Поэтому проведенное обучение готовит польских специалистов к долговременному обслуживанию и ремонту этих боевых машин, что имеет критическое значение для их эффективной эксплуатации.

Создание объекта APS-2 в Повидзе является частью более широкой стратегии сотрудничества между США и их союзниками по НАТО. Этот объект обеспечивает оперативную готовность и позволяет быстро развертывать современную военную технику в Европе. А расположение в нескольких сотнях километров от границ России и Беларуси усиливает возможности НАТО по быстрой реакции на потенциальные угрозы в регионе.

Фото: X (Twitter)

Аналитики также подчеркивают, что объект APS-2 играет ключевую роль в плане размещения и обслуживания военной техники, такой как танки Abrams, боевые машины Bradley и артиллерийские системы. Возможность оперативного развертывания тяжелой техники в случае кризиса значительно сокращает время реагирования и повышает эффективность НАТО в потенциальных конфликтах с Россией, где может быть критична каждая минута.

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Железный кулак Варшавы: Польша может стать третьей страной по танковым силам в НАТО

Напомним, в январе бойцы 1-й отдельной бронетанковой Варшавской бригады проводили обкатку американских танков Abrams M1A1. Как выяснилось польская армия получила танки Abrams в варианте M1A1 FEP (Fire Enhancement Package, которые были на вооружении Корпуса морской пехоты США.