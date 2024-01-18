В Польше обкатывают американские Abrams на полигоне: какую версию получили поляки (фото)

Польская армия через несколько лет будет иметь на вооружении более 350 танков Abrams в версии M1A1FEP и M1A2SEPv2. Сейчас часть полученных машин проходит сертификацию.

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В составе 1-й отдельной бронетанковой Варшавской бригады продолжается обкатка первых 14 танков Abrams, которые поступили на вооружение в конце 2023 года. Об этом сообщает Defence 24.

В польской армии начата сертификация танков по стандартам армии США. 17 января машины впервые вышли на полигон в 2024 году, куда пригласили журналистов. Сейчас в 1-й бригаде есть одна танковая рота американских Abrams M1A1 FEP: 3 взвода по 4 танка в каждом. Всего Польша заказала 116 машин, остальные должны поступить в течение 2024 года.

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Известно, что Польша заказала танки Abrams в варианте M1A1 FEP (Fire Enhancement Package). Также заказано 250 новых Abrams M1A2 SEPv3. Они должны поступить в 18 механизированную дивизию, в состав которой входит и 1-я отдельная бронетанковая бригада.

M1A1 FEP Абрамс Фото: defence24.pl M1A1 FEP Абрамс Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams на полигоне Фото: defence24.pl M1A1 FEP Абрамс Фото: defence24.pl M1A1 FEP Абрамс Фото: defence24.pl M1A1 FEP Абрамс Фото: defence24.pl M1A1 FEP Абрамс Фото: defence24.pl M1A1 FEP Абрамс Фото: defence24.pl

Версия M1A1 FEP была на вооружении Корпуса морской пехоты. Благодаря ряду технических обновлений Abrams с пакетом FEP по своим возможностям идентичен M1A2 SEPv2, который разработали в 2010-х годах. Машина получила обновление прицельных приборов, включая тепловизионный прицел пулемета, который играет роль командирской панорамы. Также было усовершенствовано бронирование и другая электроника.

Напомним, 11 января польская армия получила модернизированные танки Leopard 2PLM1, которые получили ряд обновлений.

15 января СМИ писали, что Польша может стать третьей страной по танковым силам в НАТО.