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Военный Фокус

В Польше обкатывают американские Abrams на полигоне: какую версию получили поляки (фото)

обкатка M1A1 FEP Abrams
Фото: defence24.pl | M1A1 FEP Abrams

Польская армия через несколько лет будет иметь на вооружении более 350 танков Abrams в версии M1A1FEP и M1A2SEPv2. Сейчас часть полученных машин проходит сертификацию.

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В составе 1-й отдельной бронетанковой Варшавской бригады продолжается обкатка первых 14 танков Abrams, которые поступили на вооружение в конце 2023 года. Об этом сообщает Defence 24.

В польской армии начата сертификация танков по стандартам армии США. 17 января машины впервые вышли на полигон в 2024 году, куда пригласили журналистов. Сейчас в 1-й бригаде есть одна танковая рота американских Abrams M1A1 FEP: 3 взвода по 4 танка в каждом. Всего Польша заказала 116 машин, остальные должны поступить в течение 2024 года.

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Известно, что Польша заказала танки Abrams в варианте M1A1 FEP (Fire Enhancement Package). Также заказано 250 новых Abrams M1A2 SEPv3. Они должны поступить в 18 механизированную дивизию, в состав которой входит и 1-я отдельная бронетанковая бригада.

M1A1 FEP Абрамс Fullscreen
M1A1 FEP Абрамс
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Абрамс Fullscreen
M1A1 FEP Абрамс
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Abrams на полигоне Fullscreen
M1A1 FEP Abrams на полигоне
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Абрамс Fullscreen
M1A1 FEP Абрамс
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Абрамс Fullscreen
M1A1 FEP Абрамс
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Абрамс Fullscreen
M1A1 FEP Абрамс
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Абрамс Fullscreen
M1A1 FEP Абрамс
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Абрамс Fullscreen
M1A1 FEP Абрамс
Фото: defence24.pl
M1A1 FEP Абрамс
M1A1 FEP Абрамс
M1A1 FEP Abrams на полигоне
M1A1 FEP Абрамс
M1A1 FEP Абрамс
M1A1 FEP Абрамс
M1A1 FEP Абрамс
M1A1 FEP Абрамс

Версия M1A1 FEP была на вооружении Корпуса морской пехоты. Благодаря ряду технических обновлений Abrams с пакетом FEP по своим возможностям идентичен M1A2 SEPv2, который разработали в 2010-х годах. Машина получила обновление прицельных приборов, включая тепловизионный прицел пулемета, который играет роль командирской панорамы. Также было усовершенствовано бронирование и другая электроника.

Напомним, 11 января польская армия получила модернизированные танки Leopard 2PLM1, которые получили ряд обновлений.

15 января СМИ писали, что Польша может стать третьей страной по танковым силам в НАТО.