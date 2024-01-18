У Польщі обкатують американські Abrams на полігоні: яку версію отримали поляки (фото)

Польська армія за кілька років матиме на озброєні понад 350 танків Abrams у версії M1A1FEP і M1A2SEPv2. Зараз частина отриманих машин проходить сертифікацію.

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У складі 1-ї окремої бронетанкової Варшавської бригади триває обкатка перших 14 танків Abrams, які надійшли на озброєння в кінці 2023 року. Про це повідомляє Defence 24.

У польській армії розпочато сертифікацію танків за стандартами армії США. 17 січня машини вперше вийшли на полігон у 2024 році, куди запросили журналістів. Наразі в 1-їй бригаді є одна танкова рота американських Abrams M1A1 FEP: 3 взводи по 4 танки в кожному. Всього Польща замовила 116 машин, решта має надійти впродовж 2024 року.

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Відомо, що Польща замовила танки Abrams у варіанті M1A1 FEP (Fire Enhancement Package). Також замовлено 250 нових Abrams M1A2 SEPv3. Вони мають надійти у 18 механізовану дивізію, до складу якої входить і 1-ша окрема бронетанкова бригада.

M1A1 FEP Abrams Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams на полігоні Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams Фото: defence24.pl M1A1 FEP Abrams Фото: defence24.pl

Версія M1A1 FEP була на озброєні Корпусу морської піхоти. Завдяки низці технічних оновлень Abrams із пакетом FEp за своїми можливостями ідентичний до M1A2 SEPv2, який розробили у 2010-х роках. Машина отримала оновлення прицільних приладів, включно з тепловізійним прицілом кулемета, який відіграє роль командирської панорами. Також було удосконалено бронювання й іншу електроніку.

Нагадаємо, 11 січня польська армія отримала модернізовані танки Leopard 2PLM1, які отримали низку оновлень.

15 січня ЗМІ писали, що Польща може стати третьою країною за танковими силами в НАТО.