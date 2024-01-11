Польская армия получила модернизированные Leopard 2: в чем особенность версии PLM1

Поляки имеют собственную модификацию, которая получила ряд усовершенствований, если сравнить с базовым Leopard 2A4.

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Предприятие Bumar-Labedy передало 4 модернизированных танка Leopard 2PLM1. За 2023 год было обработано 18 машин. Об этом сообщает польский портал Defence 24.

Польская армия имеет уже 62 танка Leopard 2 в версии PL и PLM1 из 142 заказанных. Leopard 2A4 модернизируют для польской армии в рамках контракта, который заключили еще в декабре 2015 года на 2,4 млрд злотых. Работы ведутся компаниями Bumar-Labedy, Rheinmetall и PGZ и другими производителями. Выполнение контракта задерживается, поэтому в договор вносят изменения.

Что известно о польской модернизации Leopard 2A4?

В рамках модернизации до стандарта Leopard 2PL на танке усилили бронирование башни. Она отличается от стандартной машины. Также отмечается, что установлен тепловизор KLW-1 Asteria для командира и наводчика. Система управления огнем адаптировали под более современные боеприпасы DM63A1 и программируемые осколочно-фугасные снаряды DM11.

Леопард 2PL

Поляки установили электрический механизм поворота башни и движения пушки. Для этого установили вспомогательную силовую установку. Кроме этого версия 2PLM1 получила еще усовершенствования, по сравнению с 2PL;

функция холодного запуска двигателя;

внедрение активного охлаждения системы наведения и стабилизации EWNA;

установка тепловизионной системы военной идентификации "THERMAL BEACON";

интеграция внешнего гнезда для зарядки аккумулятора;

введение дополнительной функции "PIX", позволяющей автоматически устанавливать прибор наблюдения командира PERI R17 в положение 06:00 или 12:00 относительно оси машины, независимо от положения башни.

Напомним, 2 января СМИ писали, что Литва имеет дефицит запчастей для ремонта танков Leopard 2 для Украины. Такие же проблемы имеет Польша.

14 декабря, сообщалось, что Германия отремонтирует 14 португальских танков Leopard 2A6 за то, что они передали ВСУ три машины.