Ремонт украинских танков Leopard 2 в Литве: заводы столкнулись с дефицитом деталей, — СМИ

По словам депутата Европарламента Себастьяна Шефера, украинские механики вынуждены выполнять ремонт самостоятельно, что приводит к дополнительным повреждениям тяжелой техники.

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Хотя сервисный центр в Литве для украинских танков Leopard 2A6 и Strv 122 открыт, восстановление их работоспособности замедлено из-за дефицита запасных частей. Подобные проблемы также существуют в Польше, где программа модернизации танков до стандарта Leopard 2PL продвигается с большим трудом. Об этом пишет польское издание Defence 24.

По данным журналистов, депутат Европарламента от партии "Зеленых" Себастьян Шефер обратился к машиностроительным компаниям KMW и Rheinmetall, выражая беспокойство относительно обеспечения поддержки танков Leopard 2, используемых Украиной. Он отметил, что восстановление танков занимает слишком много времени из-за недостатка запасных частей.

Шефер посетил сервисный центр, открытый немецкими компаниями в Литве для украинских танков Leopard 2A6 и Strv 122. Он также подчеркнул, что из-за задержек в поставках восстановленной техники украинские механики вынуждены выполнять ремонт самостоятельно, что приводит к дополнительным повреждениям танков.

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В Польше ситуация с танками также сложная: проблемы с комплектующими затрудняют программу модернизации до стандарта Leopard 2PL, реализуемую консорциумом PGZ и Bumar-Labędy совместно с Rheinmetall. Бывший глава Министерства обороны Мариуш Блащак также упоминал о сложностях с поставкой запасных частей, отмечают журналисты.

"Уменьшение количества военной техники в Польше — например, уменьшение количества танков Leopard с более чем 2000 до около 300 — и относительно небольшие заказы на новую технику означают, что промышленность потеряла способность обеспечить большие объемы в короткие сроки. Хотя принимаются меры для решения этой проблемы, не хватает финансирования, несмотря на увеличение расходов на оборону, и времени", — резюмирует издание.

Ремонт украинских танков Leopard 2A6 в Литве

15 декабря стало известно, что в Литве отремонтировали первые танки Leopard 2A6, которые ВС РФ повредили в ходе украинского контрнаступления. Танки в версии 2А6 Украине передала Германия — 18 машин и Португалия — 3 единицы. Ремонтируют поврежденные машины в Литве и Польше.

Ранее 14 декабря, сообщалось, что Германия отремонтирует 14 португальских танков Leopard 2A6 за то, что они передали ВСУ три машины.